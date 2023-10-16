2750 قتيلاً و10 آلاف مصاب منذ بدء الغارات على غزّة

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الإثنين، ارتفاع إجمالي حصيلة القتلى الفلسطينيين إلى 2750، مع تواصل هجمات إسرائيل لليوم العاشر على القطاع.

وذكر الناطق باسم الوزارة، أشرف القدرة،

للصحفيين في غزة، أن العدد المذكور من القتلى هم فقط من دخلوا إلى المستشفيات، في ظل استمرار وجود المئات تحت أنقاض ركام المباني السكنية. وأوضح القدرة، أن هجمات إسرائيل أسفرت عن نحو 10 آلاف مصاب بجروح مختلفة نحو نصفهم من الأطفال والنساء.

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