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الصين تعلن مقتل 4 من مواطنيها منذ تفجّر الصراع بين إسرائيل وحماس

10/16/2023 5:33:57 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، إن أربعة مواطنين صينيين قتلوا، وأصيب ستة آخرون ولا يزال اثنان آخران في عداد المفقودين، جراء الصراع بين إسرائيل وحركة حماس.

وقالت الوزارة، إن الرحلات الجوية التجارية بين الصين وإسرائيل لا تزال تعمل في الوقت الحالي.

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