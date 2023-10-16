الصين تعلن مقتل 4 من مواطنيها منذ تفجّر الصراع بين إسرائيل وحماس

الصين تعلن مقتل 4 من مواطنيها منذ تفجّر الصراع بين إسرائيل وحماس
التاريخ
10/16/2023 5:33:57 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، إن أربعة مواطنين صينيين قتلوا، وأصيب ستة آخرون ولا يزال اثنان آخران في عداد المفقودين، جراء الصراع بين إسرائيل وحركة حماس.
وقالت الوزارة، إن الرحلات الجوية التجارية بين الصين وإسرائيل لا تزال تعمل في الوقت الحالي.
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