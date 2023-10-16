«إمباور» ترسي عقود بناء محطة عصرية بسعة 48 ألف طن تبريد

أرست مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، مجموعة عقود لتشييد محطة تبريد مناطق عصرية من الجيل الجديد ولتوسيع شبكة أنابيبها الخاصة بتبريد المناطق في منطقة جميرا، وذلك لخدمة المنطقة المعروفة عالمياً بأنها من أكثر الوجهات السكنية والسياحية المرموقة في الإمارة بما تضمه من أيقونات سياحية ومشاريع مختلفة كبرج العرب وجميرا بيتش هوتيل ومرسى العرب الذي يمثل معلماً معمارياً جديداً وبارزاً في دبي ومدينة جميرا ليفينج ومدينة جميرا وفندق النسيم جميرا وغيرها.

وأوضحت المؤسسة أن عمليات تشييد محطة جميرا بيتش هيلز انطلقت مؤخراً، وفقاً لأعلى المعايير العالمية، وتتماشى مع معايير الأبنية الخضراء المستدامة، والتطوّرات العمرانية الحديثة لإمارة دبي، وسيحاكي تصميمها الهندسي المظهر العام للمنطقة، والهوية المعمارية لمبانيها، ومن المتوقع دخول المحطة الجديدة الخدمة في الربع الثالث من عام

2024 حيث ستصل سعتها التبريدية الإجمالية الى 48,000 طن تبريد.

كما أشارت المؤسسة أن عمليات تشييد المحطة الجديدة تسير جنباً الى جنب مع عمليات توسيع شبكة أنابيبها الخاصة بنقل خدمات تبريد المناطق.

وأوضحت «إمباور» أن توسعة شبكات الأنابيب ضمن خطة المؤسسة لتطوير البنية التحتية باستخدام أحدث تقنيات التكنولوجيا الذكية؛ وذلك لتلبية الطلب المتزايد على خدمات المؤسسة في القطاع التجاري والسكني المتنامي في دبي؛ وحرصاً على توفير خدمة ذات جودة عالية وصديقة للبيئة للمتعاملين.

وأشارت المؤسسة أنها ستقوم بعرض نموذج لمحطة جميرا بيتش هيلز الصديقة للبيئة بمعرض «ويتيكس 2023» والتي هي من الجيل الجديد من محطات تبريد المناطق، بتصاميم هندسية رفيعة المستوى وبمعايير عالمية.

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»، أن المؤسسة تواصل بثبات تنفيذ خطط التوسع في تقديم خدماتها لمختلف المشاريع النوعية والضخمة متعددة الاستخدامات في مختلف مناطق دبي، بما يضمن ريادتها في صناعة تبريد المناطق وتوفير خدمة ذات جودة عالية وصديقة للبيئة للمتعاملين.

واضاف: تعد جميرا من أفخم المناطق السكنية والسياحية في الامارات والعالم، ولم تتأخر «إمباور»، في تمكين المشاريع المشيدة فيها من الحصول على خدمات تبريد بمعايير عالمية، لتواكب هذه المرة توسعات «إمباور» أزدهار

المنطقة التي تحتضن برج العرب أيقونة دبي العالمية في الضيافة العالمية الفاخرة، وتزويد فنادقه ومنتجعاته ومبانية السكنية بخدمات تبريد المناطق عبر المحطة الجديدة التي يجري تشييدها بمعايير عالمية فضلاً عن توسعة شبكتها للتوزيع.

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