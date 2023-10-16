الإمارات تحقِّق أعلى سرعة تنزيل لشبكة الجيل الخامس في العالم

حققت «اتصالات» من «&e» الإمارات، بالتعاون مع «إريكسون»، أفضل وأعلى سرعة تنزيل باستخدام شبكة الجيل الخامس «5G» في العالم، بلغت أكثر من 13 جيجابت في الثانية، في إنجاز يمثِّل علامةً فارقة في خدمات الجيل الخامس التي تقدِّمها «اتصالات من &e»، وترسِّخ مكانة دولة الإمارات في صدارة سرعات الهاتف المتحرك عالميًا.

ويُعَدُّ تشغيل المحطة الأولى «FNI» من خلال الشبكة التجارية لاتصالات من «&e» التشغيل الأول من نوعه عالميًّا، الذي يعتمد على حلول شبكة وصول الجيل الخامس المستقلة «SA» من إريكسون، التي تستخدم مزيجًا من الاتصال الراديوي المزدوج الجديد «NR-DC» وتجميع الناقلات «CA»؛ من أجل تجميع تسعة مكوناتٍ حاملة من الموجة المتوسطة والموجة المليمترية «mmWave»، بإجمالي عرض نطاق يبلغ 900 ميجا هرتز.

ويساعد هذا المستوى المُذْهِل من سرعات البيانات في تلبية الطلب المتزايد على الاتصال عالي الجودة، خاصةً في إطار الألعاب السحابية، وتطبيقات الواقع الافتراضي والمعزز، والاتصال اللاسلكي الثابت «FWA»، وعروض الفيديو المتدفقة عالية الجودة، وإنترنت الأشياء، في الأغراض الصناعية والمصانع الذكية.

وقال خالد مرشد، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا وتقنية المعلومات في اتصالات من «&e»: «نفخر بتمكين أحدث التقنيات وتوفير أقصى السرعات في شبكة الجيل الخامس إلى دولة الإمارات، بعد أن حقَّقنا أعلى سرعة لشبكة الجيل الخامس بلغت أكثر من 13 جيجابت في الثانية عبْر شبكة اتصالات من «&e» وبالتعاون مع إريكسون، شريكنا الموثوق في مجال الابتكار، والرائد عالميًّا في مجال تكنولوجيا الاتصالات».

وأضاف: «تلعب إريكسون دورًا رئيسيًّا في الوفاء بالتزامنا المستمر تجاه بناء شبكة رائدة قادرة على تقديم تجربة متميزة لعملائنا، ونسعى إلى نشر هذا النموذج الناجح في المناطق ذات الطلب المتزايد على سعة شبكات الجيل الخامس، بما في ذلك الملاعب والأماكن الرياضية ومحطات المترو».

وأكد إيكو نيلسون، نائب رئيس إريكسون في الشرق الأوسط وأفريقيا، حرصَ «إريكسون» على دعم شركة اتصالات من «&e»، من خلال بناء وتشغيل واحدة من أفضل شبكات الجيل الخامس على مستوى العالم، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2031.

وقال نيلسون: «نعمل معًا على تعظيم الاستفادة من أحدث مجموعة من أنظمة»إريكسون«الراديوية، وفخورون بوصولنا معًا إلى أحدث سرعة تنزيل قياسية لشبكات الجيل الخامس في العالم».

وتَجْمَع الشركتان شراكة طويلة الأمد تتعاونان من خلالها بشكل وثيق لتوفير أكثر شبكات الجيل الخامس تطورًا، بما يضمن تقديم أفضل اتصال للمستهلكين الأفراد والمؤسسات والصناعات.





تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز