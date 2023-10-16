2.9 مليار درهم تمويلات للشركات الناشئة ضمن حاضنة أعمال «In5» بنمو 20 %

حققت حاضنة الأعمال «in5» المتخصصة في دعم وتمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة إنجازاً جديداً مؤخراً، حيث سجلت نمواً بنسبة 20% في إجمالي التمويلات، التي جمعتها الشركات الناشئة ضمن الحاضنة، ليصل بذلك إجمالي التمويلات، التي تم جمعها منذ إطلاق الحاضنة أكثر من 2.9 مليار درهم، ما يرسخ مكانة دبي الرائدة وجهة عالمية جاذبة للاستثمار وريادة الأعمال.

وشهدت حاضنة الأعمال «in5»، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الشركات الناشئة الجديدة، حيث انضمت 120 شركة جديدة إلى الحاضنة، ما رفع العدد الإجمالي للشركات الناشئة، التي دعمتها الحاضنة منذ إنشائها إلى أكثر من 850 شركة ناشئة، ويعد ذلك بمثابة إضافة شركة ناشئة جديدة إلى حاضنة الأعمال «in5» كل يومين بين يناير وسبتمبر 2023، بما يعكس التزام «in5» الراسخ بدعم المواهب وريادة الأعمال، وتعزيز الابتكار في دبي.

ويأتي هذا الإعلان في أعقاب مشاركة حاضنة الأعمال «in5» في معرض «إكسباند نورث ستار 2023»، وهو أكبر معرض للشركات الناشئة والمستثمرين في العالم، والذي يُقام في دبي في الفترة بين 15 – 18 أكتوبر في دبي هابر، حيث تلقي الحاضنة الضوء على 16 شركة ناشئة، ضمن منظومتها المتكاملة.

ومتحدثاً نيابة عن حاضنة الأعمال «in5» قال ماجد السويدي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم– مدينة دبي للإعلام: «الشركات الناشئة ورواد الأعمال من الركائز الأساسية لبناء اقتصاد مزدهر ومستدام، وذلك نظراً لما يلعبونه من دور محوري في رسم معالم مستقبل الاقتصاد العالمي، ونشر ثقافة قائمة على الابتكار، وضمان النمو المستدام في شتى المجالات والقطاعات الحيوية».

وأضاف: «نحرص في حاضنة الأعمال «in5» على توفير بيئة أعمال داعمة لرواد الأعمال، وتزويدها بما يلزم من أدوات وموارد وعناصر، بهدف تمكين رواد الأعمال من تحويل أفكارهم ومفاهيمهم المبتكرة إلى واقع ملموس ومشاريع تجارية ناجحة، وتعد الإنجازات، التي حققتها حاضنة الأعمال «in5» ليومنا هذا خير دليل على مكانتها الرائدة في المنطقة، كما يعكس ثقة المستثمرين بإبداع ومهارات المبتكرين ورواد الأعمال في دبي، والذين تسهم جهودهم الحثيثة اليوم في رسم مستقبل مشرق للمنطقة وما بعدها».

تجدر الإشارة إلى أن حاضنة الأعمال «in5» قدمت منذ إنشائها في عام 2013 الدعم لأكثر من 850 شركة ناشئة، علماً بأن بيئة العمل الغنية فيها تعكس ثقافة دبي وقيمها القائمة على التنوع والعالمية، حيث تضمّ الحاضنة اليوم أكثر من 50 جنسية من حول العالم، بما فيها كندا والصين وفرنسا والهند وروسيا والمملكة المتحدة، ويأتي توجه الشركات الناشئة لنقل مقراتها العالمية إلى دبي تأكيداً على قدرة هذه المدينة على جذب الشركات من كل أنحاء العالم بصفتها وجهة عالمية للأعمال والاستثمار.

وتحرص حاضنة الأعمال «in5» على تزويد الشركات الناشئة في مجالات التكنولوجيا والإعلام والتصميم والعلوم بمنصة داعمة، لتوسيع نطاق أعمالها، والحصول على ما يلزم من خدمات التوجيه والاستشارات، فضلاً عن إمكانية الوصول إلي المستثمرين، وقد احتفلت حاضنة الأعمال «in5» في يونيو الماضي بالذكرى السنوية العاشرة لتأسيسها، وذلك عبر الإعلان عن إطلاق حاضنة الأعمال «in5» للعلوم، والتي تهدف إلى دعم الشركات الناشئة في قطاع العلوم، عبر تعزيز الاستثمار وريادة الأعمال في هذا القطاع، انسجاماً مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية «D33»، وتملك حاضنة الأعمال «in5»، وتدير كذلك مركزاً لدعم الأعمال والابتكار في مجال التكنولوجيا في مدينة دبي للإنترنت، وآخر لدعم الإعلام في مدينة دبي للإنتاج، ومركزاً لدعم التصميم في حي دبي للتصميم.

وإضافة إلى حاضنة الأعمال «in5» تضم محفظة مجموعة «تيكوم» منصات داعمة للأعمال والابتكار مثل الصيغة الجديدة لمساحات العمل المشتركة D/Quarters، ومنصة GoFreelance، التي تدعم المبدعين المستقلين، ومنصة «axs» الرقمية للخدمات الحكومية والمؤسسية.

وتضم محفظة مجموعة «تيكوم» 10 مجمعات أعمال متخصصة، تشمل مدينة دبي للإنترنت، ومدينة دبي للإعلام، ومدينة دبي للاستديوهات، ومدينة دبي للإنتاج ومجمع دبي للعلوم، ومجمع دبي للمعرفة، ومدينة دبي الأكاديمية العالمية، وحي دبي للتصميم، ومدينة دبي الصناعية.

وتستضيف غرفة دبي للاقتصاد الرقمي معرض «إكسباند نورث ستار 2023»، الذي سيستقطب نخبة عالمية من قادة الفكر والمبتكرين ورواد الأعمال من أكثر من 100 دولة حول العالم، إلى جانب آلاف المشاركين من أصحاب رؤوس الأموال الاستثمارية، وأكثر من 70 محاوراً من مؤسسي شركات اليونيكورن، ويُقام هذا المعرض في دبي هاربر، إلى جانب فعاليات نسخ العام 2023 من معرض «فينتك سيرج»، و«قمة مستقبل البلوك تشين»، ومؤتمر التسويق «ماركيتينج مينيا».





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