الأرجنتين تتمسك بمواصلة الانتصارات والبرازيل بمصالحة الجماهير في جولة مثيرة بتصفيات مونديال 2026

مع استمرار الغموض بشأن عودة اللاعب الكبير ليونيل ميسي إلى المشاركة ضمن التشكيلة الأساسية، يتطلع المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم إلى مواصلة انتصاراته في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، عندما يحل ضيفا على منتخب بيرو غدا الثلاثاء في الجولة الرابعة من التصفيات.

كما تشهد الجولة نفسها غدا 4 مباريات أخرى؛ حيث تلتقي أوروجواي مع البرازيل والإكوادور مع كولومبيا وفنزويلا مع تشيلي وباراجواي مع بوليفيا.

ويتصدر المنتخب الأرجنتيني جدول التصفيات برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات متتالية، ويأتي المنتخب البرازيلي ثانيا برصيد 7 نقاط مقابل 6 نقاط للإكوادور و5 نقاط لكولومبيا و4 نقاط لكل من أوروجواي وتشيلي وفنزويلا ونقطة واحدة لكل من باراجواي وبيرو، فيما يأتي المنتخب البوليفي في المركز العاشر (الأخير) بدون نقاط بعدما مني بـ3 هزائم متتالية حتى الآن.

وبرغم الفارق الكبير بين منتخبي بيرو والأرجنتين في رصيد النقاط حاليا، تكتسي المباراة بين الفريقين أهمية كبيرة في ظل الانطلاقة الناجحة للمنتخب الأرجنتيني حامل اللقب العالمي، ورغبته في المحافظة على العلامة الكاملة بمواصلة الانتصارات غدا خارج ملعبه.

كما يضفي موقف ميسي 36 عاما من المشاركة في المباراة مزيدا من الاهتمام عليها في ظل الإصابة التي عانى منها خلال الأسابيع الماضية.

وكان اللاعب شارك بديلا لزميله جوليان ألفاريز في الدقيقة 52 من المباراة أمام باراجواي الخميس الماضي في الجولة الثالثة من التصفيات، لكن عودته إلى التشكيلة الأساسية ما زالت محل شك، وإن شارك ميسي بشكل طبيعي في التدريبات مع الفريق بعد مباراة باراجواي.

ويضاعف أيضا من أهمية المباراة الموقف الصعب لمنتخب بيرو، بعدما مني الفريق بهزيمتين متتاليتين، ما وضع اللاعبين ومديرهم الفني خوان رينوسو في وضع صعب أمام الجماهير قبل هذا التحدي الكبير أمام أبطال العالم.

وقال رينوسو بعد الهزيمة 0-2 أمام منتخب تشيلي الخميس الماضي: "قد تكون هذه الهزيمة مناسبة قبل الاختبار القادم، لا يمكن التأهل للمونديال من خلال العروض الجيدة" في إشارة إلى أن الفريق يحتاج أيضا لتحقيق النتائج وحصد النقاط والتعامل مع كل الظروف ومواجهة التحديات الصعبة.

وفي مباراة أخرى تقام غدا، سيكون المنتخب البرازيلي أيضا على موعد مع اختبار صعب للغاية خارج ملعبه عندما يحل ضيفا على منتخب أوروجواي في لقاء يتطلع فيه المنتخب البرازيلي إلى مصالحة جماهيره الغاضبة بعد التعادل مع المنتخب الفنزويلي في الجولة الماضية.

وكانت جماهير المنتخب البرازيلي انتقدت فيرناندو دينيز المدير الفني للفريق، ونيمار دا سيلفا قائد الفريق بشكل واضح بعد التعادل مع المنتخب الفنزويلي وضياع نقطتين على ملعب الفريق في الجولات الأولى من التصفيات خاصة وأن المنتخب البرازيلي لم يقدم العرض المنتظر منه في المباراة كما أهدر نيمار العديد من التمريرات.

لكن مهمة المنتخب البرازيلي في استعادة الانتصارات من خلال مباراة الغد لن تكون سهلة على الاطلاق، حيث يخوض اللقاء خارج ملعبه وأمام منتخب عنيد ويمتلك خبرة كبيرة ورغبة أكيدة في حصد النقاط الـ3 من المباراة لتعزيز موقفه في التصفيات.

وأعرب فيدريكو فالفيردي نجم ريال مدريد الإسباني وقائد منتخب أوروجواي، بعد التعادل مع المنتخب الكولومبي 2-2 في الجولة الثالثة: "كان بإمكاننا تحقيق نتيجة أفضل، ولكننا عدنا بنقطة من كولومبيا وهي نتيجة مناسبة".

وقد تشهد المباراة غدا مواجهة خاصة بين فالفيردي وزميليه في ريال مدريد فينيسيوس جونيور ورودريجو نجمي المنتخب البرازيلي.

وتشهد نفس الجولة من التصفيات غدا مواجهة مثيرة بين منتخبي الإكوادور وكولومبيا صاحبي المركزين الثالث والرابع بجدول التصفيات، حيث تمثل هذه المباراة مواجهة صريحة على المركز الثالث.

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