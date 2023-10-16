الهلال الأحمر المصري: محمد صلاح تبرع لفلسطين ورفض الإعلان عن قيمة المبلغ

تبرع نجم منتخب مصر وليفربول الانجليزي محمد صلاح بمبلغ من المال رفض تحديد قيمته، للهلال الأحمر المصري وذلك لمساعدة المتضررين من القصف الاسرائيلي على غزة.

وأكد الدكتور رامي الناظر المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصرية، صحة الأنباء التي ترددت عن تبرع الدولي المصري محمد صلاح لصالح

المتضررين في غزة من جراء القصف الإسرائيلي خلال الأيام الماضية.

وقال رامي الناظر وفق صحيفة "اليوم السابع": "بالفعل تبرع محمد صلاح للهلال الأحمر تحت بند دعم أهالينا في غزة المتضررين من القصف الإسرائيلي".

ورفض الناظر الكشف عن قيمة ما تبرع به محمد صلاح للهلال الأحمر بناءً على رغبة اللاعب موضحاً: "لا يمكن كشف تفاصيل المتبرعين أو تفاصيل ما تم الا أن الأمر مؤكد بأن النجم المصري قام بالفعل بتنفيذ الأمر".

وشدد الناظر في تصريحاته: "محمد صلاح أحد نجومنا المصريين الذي يملكون قاعدة عريضة من الجماهير ويتفاعل مع القضايا العربية بشكل إيجابي".

وأثنى رامي الناظر على محمد صلاح منوهاً: "للمرة الأولى التي يتبرع فيها النجم المصري للهلال الأحمر".



وتبرع قائد منتخب مصر اليوم الأحد لمؤسسة الهلال الأحمر المصري لتوفير المساعدات للشعب الفلسطيني في غزة، معتبرة أن ذلك في سياق تنفيذ إجراءات فعلية على أرض الواقع تساعد في دعم الشعب الفلسطيني في ظل الأحداث الراهنة.





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