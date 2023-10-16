اللجنة الأولمبية توافق على ظهور خمس رياضات جديدة في لوس أنجلوس 2028

وافقت اللجنة الأولمبية الدولية اليوم الاثنين على انضمام خمس رياضات جديدة منها الكريكيت والاسكواش والبيسبول-سوفت بول إلى البرنامج الأولمبي في دورة لوس أنجلوس

الصيفية 2028.

وقال القائمون على تنظيم أولمبياد لوس أنجليس في وقت سابق من الأسبوع الحالي إنهم يرغبون في ضم رياضتي لاكروس وكرة العلم (فلاج فوتبول وهي نوع من كرة القدم الأمريكية) إلى برنامج دورتهم أيضا.

ووافقت اللجنة الأولمبية الدولية المجتمعة في مومباي الهندية على مقترح المنظمين الأمريكيين.

وتسمح قوانين اللجنة الأولمبية التي حصلت على الموافقة قبل بضعة أعوام فقط لكل مدينة تستضيف الدورة الأولمبية بطلب إضافة رياضات ومنافسات جديدة إلى برنامج أي دورة.

وكان المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية وافق في الأسبوع الماضي على انضمام هذه الرياضات الخمس لبرنامج ألعاب لوس أنجليس وأصبح الانضمام رسميا بموافقة اللجنة اليوم.

ولا تعني موافقة اللجنة اليوم استمرار هذه الرياضات الخمس ضمن البرنامج الأولمبي فيما وراء الدورة الصيفية لعام 2028 في المدينة المنتمية لولاية كاليفورنيا.

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