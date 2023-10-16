بوتين: من المستحيل بناء أمن بعض الدول على أساس تقويض أمن الآخرين



أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مقابلة متلفزة، اليوم الإثنين، على ضرورة الالتزام بالمواثيق والتعهدات الدولية، وضمان الأمن لدول العالم على حد سواء، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وحذر بوتين، في مقابلة حصرية مع التلفزيون المركزي الصيني، من خطورة التلاعب بالأمن العالمي، وعدم الالتزام بالوعود والمعاهدات والمواثيق الدولية وخاصة تلك التي تقدمها الدول العظمى.

وأشار بوتين إلى وعود الدول الغربية فيما يخص عدم توسيع حلف شمال الاطلسي (الناتو) باتجاه الشرق، قائلا: "لقد عبرنا عن قلقنا مرارا، وقالوا لنا نعدكم بعدم التوسع ولم يلتزموا بأي وعد وهذا كل شيء".

ونوّه الرئيس الروسي إلى تصريحات السياسيين الأمريكيين الحالية، قائلا: "تفردها واستثنائيتها ليست مفاجئة، وهي من الموروث الاستعماري"، مؤكدا على تساوي الجميع في نظر موسكو.

ورحّب بوتين بمقترحات الصين بشأن تسوية الصراع الأوكراني، مؤكدا أنها يمكن أن تكون جزءا من اتفاقيات السلام في حال كانت أوكرانيا مستعدة للتفاوض مع روسيا.

وشدد الرئيس الروسي على أن "هذا هو حال العالم متعدد الأقطاب، وأن هذا ما تسعى روسيا إلى تحقيقه"، لافتا إلى أن الشراكة والتفاعل بين روسيا والصين على الساحة الدولية تستند إلى هذا المبدأ.

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