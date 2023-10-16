انطلاق فعاليات معرض جيتكس جلوبال في مركز دبي التجاري العالمي بمشاركة 6000 شركة من 170 دولة

انطلقت اليوم في مركز دبي التجاري العالمي، فعاليات معرض «جيتكس غلوبال»، بمشاركة 6000 شركة من 170 دولة ويضم 40 ورشة عمل يتحدث فيها 1400 متحدث وتستمر حتى 20 أكتوبر الجاري.

وللمرة الأولى منذ انطلاقه، تنعقد النسخة الثالثة والأربعون من «جيتكس غلوبال»، معرض التكنولوجيا الأبرز على مستوى العالم، في مكانين ضخمين، لاستضافة أكثر من 180 ألف مسؤول تنفيذي بمجال التكنولوجيا من أكثر من 180 دولة، ويقام خلال الفترة الممتدة بين 16 و20 أكتوبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي.

وسيشهد المعرض أضخم الشراكات بين القطاعين العام والخاص حتى الآن، حيث تعمل أكثر من 250 جهة حكومية على الارتقاء برؤاها المستقبلية التي تخص المدن الرقمية وتعزيز الشراكات الاستراتيجية عبر التعهد بالتزامات جريئة لتحقيق التميز الرقمي.

وسيقام هذا الحدث العالمي المزدوج، الذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي، متفوقاً على نسخته السابقة بزيادة قدرها 4 %، وسيجتمع فيه العالم للتحاور بشأن إرساء نموذج تكنولوجي جديد في مجالات الذكاء الاصطناعي، والسحابة الإلكترونية، والويب 3.0، والاقتصاد الرقمي المستدام.

ويشارك في المعرض مجموعة من عمالقة التكنولوجيا الذين يقودون جهود الذكاء الاصطناعي، ومنهم شركتا (هواوي ومايكروسوفت) اللتان تشاركان في المعرض بشكلٍ دوري، فضلاً عن انضمام شركة البرمجيات السحابية العملاقة «سيلز فورس» لأول مرة.

كما سيوفر المعرض المستمر على مدار خمسة أيام، تجربة غامرة في عمق عالم الذكاء الاصطناعي مع فعاليات مثل «الذكاء الاصطناعي في كل شيء»، الذي يعتبر أكبر معرض لحلول ومفاهيم الذكاء الاصطناعي هذا العام، وفعالية «غلوبال ديف سلام» أكبر ملتقى للمبرمجين والمطورين، فضلاً عن معرض «وادي جيتكس السيبراني» الذي يتناول العالم الإجرامي السيبراني الخفي والمظلم.

ويجمع المعرض ثماني فعاليات رائدة في مجالات التقنية والشركات الناشئة، ويمثل منصة متفردة لاستعراض أحدث الابتكارات القائمة على التقنية والأفكار المستقبلية.

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