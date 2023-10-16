صندوق النقد يدعو دول الشرق الأوسط للعمل على تعزيز النمو الاقتصادي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - دعا صندوق النقد الدولي، دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى العمل على تعزيز النمو الاقتصادي بالمنطقة.



وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا في بيان، إن العمل على توفير منافسة عادلة بين الشركات العامة والخاصة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هي أولوية رئيسية من أجل تعزيز نمو المنطقة الاقتصادي.

وحثت غورغيفا الدول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على تقديم مساعدة اجتماعية أكثر كفاءة، بالإضافة إلى العمل على تجديد وسائل ونظم التعليم والتدريب لتلبية احتياجات نحو 100 مليون شاب في سن العمل خلال الـ 10 سنوات مقبلة. سكاي نيوز

