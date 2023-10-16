Monday, 16 October 2023 01:43 GMT

صندوق النقد يدعو دول الشرق الأوسط للعمل على تعزيز النمو الاقتصادي

10/16/2023 5:22:24 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - دعا صندوق النقد الدولي، دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى العمل على تعزيز النمو الاقتصادي بالمنطقة.


وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا في بيان، إن العمل على توفير منافسة عادلة بين الشركات العامة والخاصة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هي أولوية رئيسية من أجل تعزيز نمو المنطقة الاقتصادي.
وحثت غورغيفا الدول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على تقديم مساعدة اجتماعية أكثر كفاءة، بالإضافة إلى العمل على تجديد وسائل ونظم التعليم والتدريب لتلبية احتياجات نحو 100 مليون شاب في سن العمل خلال الـ 10 سنوات مقبلة. سكاي نيوز


MENAFN16102023000208011052ID1107246478

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث