العراق تفعل 3 عقود طاقة لتطوير حقول نفط وغاز

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - فعلّت وزارة النفط العراقية، 3 عقود طاقة مع شركة نفط الهلال الإماراتية لتطوير ثلاثة حقول للنفط والغاز في العراق.
ووقعت نفط الهلال 3 عقود مدتها 20 عاما، لتطوير الحقول في محافظتي البصرة وديالى شمال شرقي بغداد.
ونقل بيان وزارة النفط العراقية عن الوزير حيان عبد الغني، قوله إن من المتوقع أن تبدأ عقود شركة الهلال خلال 18 شهرا، في إنتاج 400 مليون قدم مكعب قياسي (من الغاز الطبيعي يوميا.
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