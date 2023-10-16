(MENAFN
- Amman Net)
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المنطقة العسكرية الشمالية تحبط مساء الأحد، محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية
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× أدخل بعض الكلمات المفتاحية. داخل قذيفة بلاستيكية.. الجيش يحبط محاولة تهريب كمية من المخدرات 10/16/2023 - 11:37 عمان ن
أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية مساء أمس الأحد، على إحدى واجهاتها ضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية.
وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي: إن قوات حرس الحدود، وبعد ورود معلومات استخبارية تفيد عن عملية تهريب، قامت بغلق المنطقة المراد التهريب منها، مبيناً أنه بعد تفتيش المنطقة ومسحها تم العثور على كمية من المواد المخدرة مخزنة داخل قذيفة بلاستيكية، وحوُّلت المضبوطات إلى الجهات المختصة.
وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم وفي مختلف الظروف، لحماية الحدود من أي عملية اختراق أو تهديد لأمن الوطن واستقراره وترويع مواطنيه.
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