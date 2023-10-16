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داخل قذيفة بلاستيكية.. الجيش يحبط محاولة تهريب كمية من المخدرات

10/16/2023 5:22:10 AM
(MENAFN- Amman Net)
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  • × أدخل بعض الكلمات المفتاحية. داخل قذيفة بلاستيكية.. الجيش يحبط محاولة تهريب كمية من المخدرات 10/16/2023 - 11:37 عمان ن

    أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية مساء أمس الأحد، على إحدى واجهاتها ضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية.

    وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي: إن قوات حرس الحدود، وبعد ورود معلومات استخبارية تفيد عن عملية تهريب، قامت بغلق المنطقة المراد التهريب منها، مبيناً أنه بعد تفتيش المنطقة ومسحها تم العثور على كمية من المواد المخدرة مخزنة داخل قذيفة بلاستيكية، وحوُّلت المضبوطات إلى الجهات المختصة.

    وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم وفي مختلف الظروف، لحماية الحدود من أي عملية اختراق أو تهديد لأمن الوطن واستقراره وترويع مواطنيه.

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