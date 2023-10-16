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أنباء عن فتح معبر رفح اليوم لعدة ساعات

10/16/2023 5:22:09 AM
(MENAFN- Amman Net) نقلت وكالة رويترز عن مصادر مصرية أمنية ، توصل مصر والولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار جنوبي قطاع غزة، يبدأ الساعة التاسعة من صباح اليوم .
ووفقا للوكالة، فإن وقف إطلاق النار يهدف للسماح لرعايا اجانب بالمغادرة إلى مصر عبر معبر رفح، ودخول المساعدات الإنسانية.
من جهتها ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت الاسرائيلية "، إن وقف اطلاق النار سيستمر مدة 5 ساعات.
وكانت السفار الاميركية لدى اسرائيل ،اعلنت الليلة الماضية، عن اتفاق لوقف اطلاق نار مؤقت جنوبي القطاع لتمرير المساعدات لقطاع غزة وخروج رعايا اجانب.

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