أنباء عن فتح معبر رفح اليوم لعدة ساعات

(MENAFN
- Amman Net) نقلت وكالة رويترز عن مصادر مصرية أمنية ، توصل مصر والولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار جنوبي قطاع غزة، يبدأ الساعة التاسعة من صباح اليوم .
ووفقا للوكالة، فإن وقف إطلاق النار يهدف للسماح لرعايا اجانب بالمغادرة إلى مصر عبر معبر رفح، ودخول المساعدات الإنسانية.
من جهتها ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت الاسرائيلية "، إن وقف اطلاق النار سيستمر مدة 5 ساعات.
وكانت السفار الاميركية لدى اسرائيل ،اعلنت الليلة الماضية، عن اتفاق لوقف اطلاق نار مؤقت جنوبي القطاع لتمرير المساعدات لقطاع غزة وخروج رعايا اجانب.
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