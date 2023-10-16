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بايدن: إسرائيل سترتكب خطأ كبيرا إذا احتلت غزة

10/16/2023 5:21:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي جو بايدن لشبكة "سي.بي.إس"، فجر اليوم الاثنين، إن إسرائيل سترتكب خطأ كبيرا إذا احتلت غزة مشيرا إلى أنه لا يرى ما يدعو لمشاركة قوات أميركية في الصراع الدائر حاليا بين إسرائيل والفلسطينيين.
وأكد بايدن خلال مقابلة مع برنامج (60 دقيقة) الذي تبثه شبكة "سي.بي.إس" أن إسرائيل لديها واحدة من أفضل القوات مشددا على أن بلاده ستمدها "بكل ما تحتاجه". وأضاف "سنبذل كل ما في وسعنا للعثور على من لا يزالون على قيد الحياة" من الأسرى الذين تحتجزهم حماس في غزة وإطلاق سراحهم.
وقال الرئيس الأميركي إنه "يجب القضاء على حركة حماس بالكامل لكن يجب أن تكون هناك سلطة فلسطينية وطريق لدولة فلسطينية". وأضاف "القضاء على حزب الله في الشمال وحماس في الجنوب ضرورة". وحذر بايدن إيران وحزب الله من تصعيد الحرب أو عبور الحدود إلى شمال إسرائيل.
وفي ما يتعلق بإنشاء ممر إنساني في غزة قال بايدن "فريقنا يتحدث مع الإسرائيليين عن إنشاء ممر إنساني في غزة وإدخال الإمدادات الإنسانية إليها وما إذا كان يمكن إنشاء منطقة آمنة". وأشار الرئيس الأميركي إلى أن بلاده تتحدث مع الجانب المصري بشأن ما إذا كان هناك سبيل لإخراج الأطفال والنساء من غزة لكنه قال إن "الأمر صعب".
الشرق الاوسط




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