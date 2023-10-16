بوتين: شي جين بينغ يختلف جذريا عن سياسيي الخمس دقائق

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السياسيين الذين يصعدون إلى خشبة المسرح السياسي الدولي لـ "خمس دقائق" للتباهي بـ "الحكام المؤقتين".



جاء ذلك في مقابلة مع مؤسسة الإعلام الصينية، حيث تابع بوتين أن الرئيس الصيني شي جين بينغ هو "شخص مختلف تماما، فهو واحد من القادة المعترف بهم في العالم، وهو شريك تجاري وموثوق. وأكد بوتين أن مفهوم الرئيس الصيني عن "مجتمع ذي مصير مشترك للبشرية"، والذي تم التعبير عنه لأول مرة عام 2013 في موسكو، أصبح أكثر أهمية اليوم، بينما يتشكل عالم متعدد الأقطاب.



وقال بوتين: "إن الزعيم الصيني لا يسترشد بالاعتبارات الانتهازية للحظة الراهنة، ولكنه يحاول تقييم الوضع بشكل كلي والتطلع إلى المستقبل"، وأشار بوتين في هذا السياق إلى مبادرة "حزام واحد، طريق واحد" الصينية، والتي أصبحت التنفيذ العملي لما قاله شي جين بينغ عن التنمية العالمية.



وأضاف الرئيس: "يبدو لي أن الاتساق والتحرك نحو الأهداف المشتركة مع فهم جوهر الأحداث الجارية هو ما يميّز الرئيس شي جين بينغ وسياسة جمهورية الصين الشعبية".



وتابع: "إنه، كما ترون، قائد، وأكرر هذا للمرة الثالثة، لإنه مهم للغاية، قائد لا يتخذ قرارات مؤقتة بناء على بعض المواقف الحالية، ولكنه يقيّم الوضع ويحلل ويتطلع إلى المستقبل". وأوضح الرئيس الروسي: "إن هذا ما يميز القائد الحقيقي عن الأشخاص الذين نسميهم الحكام المؤقتين، الذين يأتون لمدة خمس دقائق للتباهي على منصة السياسة الدولية، ثم يختفون دون أن يلاحظهم أحد".



وأكد بوتين على أن شي جين بينغ شريك شامل وهادئ ولكنه عملي وموثوق، وتابع: "إذا اتفقنا معه على شيء، فبإمكانك التأكد من أن اتفاقاتنا سيتم تنفيذها على الجانبين".

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