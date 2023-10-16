كتائب القسام توجه رسالة لـ إسرائيل: لن نوقف الغارات حتى عن مرابعنا تزول

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت كتائب عز الدين القسام برسالة وجهتها لـ إسرائيل ، "لن نوقف الغارات حتى عن مرابعنا تزول".

وأعلنت الكتائب عن قصف مطار "بن غوريون" برشقة صاروخية رداً على جرائم الاحتلال بحق المدنيين.



وكان المكتب الإعلامي لحماس، أكد إنه لا معلومات لدى الحركة بشأن الاتفاق على هدنة إنسانية مع إسرائيل.

ودوت صفارات الإنذار قبيل ظهر اليوم الاثنين، في منطقة موديعين بين القدس المحتلة وتل أبيب وفي عدة بلدات وسط الأراضي المحتلة.

