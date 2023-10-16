كتائب القسام توجه رسالة لـ إسرائيل: لن نوقف الغارات حتى عن مرابعنا تزول

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت كتائب عز الدين القسام برسالة وجهتها لـ إسرائيل ، "لن نوقف الغارات حتى عن مرابعنا تزول".
وأعلنت الكتائب عن قصف مطار "بن غوريون" برشقة صاروخية رداً على جرائم الاحتلال بحق المدنيين.
وكان المكتب الإعلامي لحماس، أكد إنه لا معلومات لدى الحركة بشأن الاتفاق على هدنة إنسانية مع إسرائيل.
ودوت صفارات الإنذار قبيل ظهر اليوم الاثنين، في منطقة موديعين بين القدس المحتلة وتل أبيب وفي عدة بلدات وسط الأراضي المحتلة.
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