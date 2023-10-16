جيش الإحتلال يؤكد احتجاز 199 رهينة في قطاع غزة

جيش الإحتلال يؤكد احتجاز 199 رهينة في قطاع غزة
التاريخ
10/16/2023 5:21:47 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هغاري، الاثنين، أن السلطات أبلغت 199 عائلة بأسر أبنائها في غزة.
وقال هغاري، إن“الجيش الإسرائيلي يبذل قصارى جهده لمحاولة فهم مكان وجود المختطفين في غزة”. وكالات
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