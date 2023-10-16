Monday, 16 October 2023 01:42 GMT

جيش الإحتلال يؤكد احتجاز 199 رهينة في قطاع غزة

10/16/2023 5:21:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هغاري، الاثنين، أن السلطات أبلغت 199 عائلة بأسر أبنائها في غزة.


وقال هغاري، إن“الجيش الإسرائيلي يبذل قصارى جهده لمحاولة فهم مكان وجود المختطفين في غزة”. وكالات


MENAFN16102023000208011052ID1107246469

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث