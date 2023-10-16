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علماء يرصدون حشرة غريبة في اميركا الجنوبية

10/16/2023 5:21:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اكتشف باحثون في أميركا الجنوبية مؤخراً، نوعاً جديداً من الدبابير غريبة الشكل، داخل إحدى المحميات ‏الوطنية بمنطقة الأمازون في

بيرو، وهي واحدة من أكثر الغابات المطيرة تنوعاً بيولوجياً في العالم.‏

و تم رصد الحشرة داخل محمية "Allpahuayo-Mishana"، ويتسم الدبور الجديد الذي مُنح اسم "كابيتوجوبا أمازونيكا"، بأنه يلسع ويمتص الدماء، ويضع يرقاته تحت جلد فرائسه.
وإسم الدبور هو مزيج من كلمتي "كابيتو" وتعني بصلة كبيرة، و"جوبا" لأن الدبور الجديد يشبه الدبابير من جنس جوبا.

لبنان 24

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