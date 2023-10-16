بلينكن يعود إلى إسرائيل بعد جولة عربية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يعود وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الاثنين الى إسرائيل للمرة الثانية، بعد جولة عربية التقى خلالها عددا من القادة العرب من بينهم جلالة الملك عبدالله الثاني في عمّان.



وقال بلينكين للصحفيين في القاهرة: "أريد فرصة لأشاركهم كل ما سمعته، وتعلمته على مدى الأيام الماضية خلال زيارة الشركاء الآخرين، والتحدث مع حلفائنا وأصدقائنا الإسرائيليين حول سبل المضي قدما".



وزار بلينكين الأردن والسعودية والبحرين ومصر والإمارات وقطر.



وكانت أعلنت الولايات المتحدة تعيين منسق خاص للمساعدات الإنسانية إلى غزة هو السفير السابق ديفيد ساترفيلد، المتوقع وصوله إلى إسرائيل اليوم الاثنين.

RT