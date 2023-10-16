الأوقاف: 20 دقيقة مدة الانتظار لصلاة الفجر

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - حددت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، مدة الانتظار لصلاة الفجر 20 دقيقة بدلاً من 30 دقيقة.
وقال الناطق الإعلامي باسم وزارة الأوقاف الدكتور علي الدقامسة في تصريح صحفي، اليوم الاثنين، إن هذا التحديد يأتي بناءً على قرار وزير الأوقاف الدكتور محمد الخلايلة، وبالتزامن مع قرار مجلس الوزراء في تثبيت العمل بالتوقيت الصيفي، مُشيرًا إلى أنّ الوزارة عممت على مديرياتها في جميع محافظات المملكة لإبلاغ الأئمة والمؤذنين لبدء العمل به اِعتبارًا من اليوم.
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