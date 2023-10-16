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الأوقاف: 20 دقيقة مدة الانتظار لصلاة الفجر

10/16/2023 5:21:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - حددت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، مدة الانتظار لصلاة الفجر 20 دقيقة بدلاً من 30 دقيقة.


وقال الناطق الإعلامي باسم وزارة الأوقاف الدكتور علي الدقامسة في تصريح صحفي، اليوم الاثنين، إن هذا التحديد يأتي بناءً على قرار وزير الأوقاف الدكتور محمد الخلايلة، وبالتزامن مع قرار مجلس الوزراء في تثبيت العمل بالتوقيت الصيفي، مُشيرًا إلى أنّ الوزارة عممت على مديرياتها في جميع محافظات المملكة لإبلاغ الأئمة والمؤذنين لبدء العمل به اِعتبارًا من اليوم.


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