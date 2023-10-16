زين تُنظّم وقفة تضامنية دعماً لصمود الأهل في غزّة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نظّمت شركة زين الأردن صباح اليوم الإثنين وقفة تضامنية أمام مبنى الشركة في شارع الملك عبدالله الثاني بالعاصمة عمان، دعماً لصمود الأهل في قطاع غزّة والأراضي الفلسطينية في وجه العدوان الذي يتعرّضون له منذ أيام.



واشتملت الوقفة التضامنية التي شارك فيها الرئيس التنفيذي والمدراء التنفيذيون وكافة موظفي زين، على الوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء الذين قضوا في قطاع غزة ومختلف مدن فلسطين الحبيبة، للتعبير عن التضامن والوقوف إلى جانب الأهل والأحبة وسط ما يتعرضون له في هذه الأوقات العصيبة، وذلك في إطار الموقف الأردني الموحد الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني لدعم الأشقاء ومساندة فلسطين؛ بوصلة الأردنيين ومحبوبتهم.



وكانت زين قد أطلقت وبالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية يوم الجمعة حملة تبرعات إنسانية نُصرةً وإغاثةً لأهالي قطاع غزة المنكوب تستمر حتى نهاية يوم الخميس المُقبل الموافق 19 تشرين الأول، حيث يمكن لمشتركي زين من الأفراد الراغبين بالتبرع عبر خطوطهم، الدخول إلى قائمة (#710*).

وسيتسنى لأصحاب خطوط الفواتير اختيار قيمة التبرّع ليضاف المبلغ إلى قيمة الفاتورة، فيما يمكن لأصحاب الخطوط المدفوعة مسبقاً التبرّع من خلال القائمة ذاتها عبر إدخال قيمة التبرّع ليتم خصم المبلغ من الرصيد المتوفر في الخط، حيث سيتم توجيه التبرعات التي ستُجمع خلال هذه الحملة لشراء وتوفير ما يلزم من المستلزمات الطبية والأدوية والمواد التموينية الأساسية، من قِبل الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وإيصالها لأهالي القطاع، والمساهمة في إعادة إعمار قطاع غزة.



كما قدّمت شركة زين لكافة مشتركيها من أصحاب خطوط الفواتير الأفراد والشركات وأصحاب الخطوط المدفوعة مسبقاً 1000 دقيقة اتصال مجانية للاتصال مع شبكة جوال فلسطين، وذلك حِرصاً منها على تمكين زبائنها من البقاء على تواصل دائم مع الأهل في فلسطين الحبيبة لدعم صمودهم خاصةً في ظِل الوضع الراهن، حيث يمكن لمشتركي زين الاستعلام عن رصيد الدقائق المجانية عبر الرمز #380.



فيما نظّمت الشركة حملة تبرعات داخلية من قِبل الموظفين، للمساهمة في تقديم الدعم لأهل غزة وتسخير كافة الإمكانيات كأفراد للمساهمة في التخفيف من معاناة الأشقاء في مدينة غزة الصمود، لتواصل الشركة أداء دورها الوطني والإنساني تجاه الأشقاء بما ينسجم مع الموقف الأردني الموحد تحت ظل القيادة الهاشمية.

