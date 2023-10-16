فيديو- قطة تودع صديقها الشهيد الفلسطيني قبيل دفنه في غزة
التاريخ
10/16/2023 5:21:46 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
تداول نشطاء عبر مواقع التواصل مقطع فيديو لقطة تودع صديقها الطفل الفلسطيني الشهيد الذي كان يرعاها قبل دفنه في قطاع غزة.
وفي التفاصيل، وثّق مقطع الفيديو المتداول قطة تحتضن طفل فلسطيني وكأنها تودعه، والذي استشهد جراء القصف الصهيوني المتواصل على قطاع غزة.
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