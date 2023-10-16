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التصعيد في غزة يدفع تداولات أسهم أوروبا للتراجع

10/16/2023 5:21:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تراجعت الأسهم الأوروبية، اليوم الاثنين، مع اتخاذ المتعاملين نهجاً حذراً مع تقييم المستثمرين لاحتمالات تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.


ووفقا للبيانات، لا يزال الإقبال على المخاطرة على مستوى العالم ضعيفاً، بسبب المخاوف من أن يمتد التصعيد في غزة إلى المنطقة الأوسع ويحتدم بعد أن حذرت إيران إسرائيل من التصعيد.


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