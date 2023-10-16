التصعيد في غزة يدفع تداولات أسهم أوروبا للتراجع

التصعيد في غزة يدفع تداولات أسهم أوروبا للتراجع
التاريخ
10/16/2023 5:21:46 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تراجعت الأسهم الأوروبية، اليوم الاثنين، مع اتخاذ المتعاملين نهجاً حذراً مع تقييم المستثمرين لاحتمالات تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.
ووفقا للبيانات، لا يزال الإقبال على المخاطرة على مستوى العالم ضعيفاً، بسبب المخاوف من أن يمتد التصعيد في غزة إلى المنطقة الأوسع ويحتدم بعد أن حذرت إيران إسرائيل من التصعيد.
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