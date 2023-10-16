Monday, 16 October 2023 01:41 GMT

استشهاد 11 صحفيا جراء القصف الإسرائيلي على غزة

10/16/2023 5:21:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت نقابة الصحفيين الفلسطينيين اليوم الاثنين، أن 11 صحفيا استشهدوا وأصيب أكثر من 20 آخرين، بالإضافة إلى فقدان اثنين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة.


كذلك استشهد الجمعة الماضية، المصور الصحفي في وكالة رويترز عصام عبد الله، في قصف إسرائيلي على سيارة طاقم صحفي بجنوب لبنان.


MENAFN16102023000208011052ID1107246460

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث