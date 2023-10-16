استشهاد 11 صحفيا جراء القصف الإسرائيلي على غزة

استشهاد 11 صحفيا جراء القصف الإسرائيلي على غزة
التاريخ
10/16/2023 5:21:45 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت نقابة الصحفيين الفلسطينيين اليوم الاثنين، أن 11 صحفيا استشهدوا وأصيب أكثر من 20 آخرين، بالإضافة إلى فقدان اثنين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة.
كذلك استشهد الجمعة الماضية، المصور الصحفي في وكالة رويترز عصام عبد الله، في قصف إسرائيلي على سيارة طاقم صحفي بجنوب لبنان.
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