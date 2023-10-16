تصعيد عدوان الاحتلال على غزة يضغط على الأسهم اليابانية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انخفض المؤشر نيكي الياباني بأكثر من 2% اليوم الاثنين، متأثرا بتراجع الأسهم المرتبطة بقطاع تصنيع الرقائق، وفي ظل انخفاض الرغبة في المخاطرة جراء تصاعد التوتر في الشرق الأوسط.
وقال تاكيهيكو ماسوزاوا، رئيس التداول لدى فيليب سكيوريتيز في اليابان: "في ظل ارتفاع المخاطر بالنسبة للشرق الأوسط، يستعد المستثمرون لمزيد من الانخفاضات في الأسواق وتقليص مراكزهم المستمرة منذ فترة طويلة في الأسهم".
وانخفض مؤشرا ستاندرد اند بورز 500 وناسداك، مع تدهور البيانات المتعلقة بمعنويات المستهلكين، وتفاقم الصراع في الشرق الأوسط مما أدى إلى إحجام المستثمرين عن المخاطرة، بينما ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 0.12%. سكاي نيوز
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