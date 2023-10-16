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تصعيد عدوان الاحتلال على غزة يضغط على الأسهم اليابانية

10/16/2023 5:21:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انخفض المؤشر نيكي الياباني بأكثر من 2% اليوم الاثنين، متأثرا بتراجع الأسهم المرتبطة بقطاع تصنيع الرقائق، وفي ظل انخفاض الرغبة في المخاطرة جراء تصاعد التوتر في الشرق الأوسط.
وقال تاكيهيكو ماسوزاوا، رئيس التداول لدى فيليب سكيوريتيز في اليابان: "في ظل ارتفاع المخاطر بالنسبة للشرق الأوسط، يستعد المستثمرون لمزيد من الانخفاضات في الأسواق وتقليص مراكزهم المستمرة منذ فترة طويلة في الأسهم".
وانخفض مؤشرا ستاندرد اند بورز 500 وناسداك، مع تدهور البيانات المتعلقة بمعنويات المستهلكين، وتفاقم الصراع في الشرق الأوسط مما أدى إلى إحجام المستثمرين عن المخاطرة، بينما ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 0.12%. سكاي نيوز




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