وفاة ستيني بحادث تدهور في الكرك
التاريخ
10/16/2023 4:28:32 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
توفي ستيني، اليوم الاثنين، إثر حادث تدهور في محافظة الكرك بعد منتصف الليلة الماضية.
وأوضح مصدر في طب شرعي إقليم الجنوب لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أنه بعد الكشف الطبي على الحالة تبين أن سبب الوفاة النزف الدموي الدماغي نتيجة كسور في عظام الجمجمة.-(بترا)
MENAFN16102023000072011014ID1107246117
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.