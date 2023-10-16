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وفاة ستيني بحادث تدهور في الكرك

10/16/2023 4:28:32 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



توفي ستيني، اليوم الاثنين، إثر حادث تدهور في محافظة الكرك بعد منتصف الليلة الماضية.
وأوضح مصدر في طب شرعي إقليم الجنوب لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أنه بعد الكشف الطبي على الحالة تبين أن سبب الوفاة النزف الدموي الدماغي نتيجة كسور في عظام الجمجمة.-(بترا)

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