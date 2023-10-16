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باحثو اليرموك ضمن قائمة أعلى 2% من العلماء الأكثر تأثيرا في العالم

10/16/2023 4:28:31 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أدرَجَت جامعة ستانفورد الأمريكية تسعة من باحثي جامعة اليرموك ضمن قائمة "أعلى 2%" من العلماء الأكثر تأثيرا على مستوى العالم، وهم: الدكتور ادريس المومني والدكتور محمد الرفاعي والدكتور محمود القضاة من كلية العلوم، والدكتور موفق العموش والدكتور زيد محمد البطاينة والدكتور حازم الشخاترة من كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية، والدكتور علاء الجبالي من كلية الصيدلة، والدكتور معاوية خطاطبة من كلية الطب، والدكتور بلال عبدالغني من كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب.
ويعتمد هذا التصنيف على الاستشهادات العلمية، و"مؤشر h" الذي يراعي الإنتاج العلمي للباحث، ومؤشر hm الذي يراعي عدد المؤلفين في الأبحاث العلمية المنشورة، والاستشهاد بالأوراق العلمية بناء على موقع المؤلف "الباحث".
ومن جهة ثانية، حصلت جامعة اليرموك على المرتبة الرابعة ضمن أعلى عشر جامعات ومؤسسات علمية عربية، من حيث عدد الاستشهادات التي حصل عليها المؤلفون المنتسبون اليها، حسب نتائج تقرير معامل أرسيف للعام 2023، وذلك بواقع 4778 استشهادا في 1131 مقالا، حيث بلغ عدد الجامعات والمؤسسات المشاركة 1042.
وحل ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس في قسم علم النفس الإرشادي والتربوي في كلية العلوم التربوية بجامعة اليرموك ضمن قائمة أعلى عشرة مؤلفين الأكثر تأثيراً عربياً في مجال العلوم التربوية حسب نتائج تقرير معامل أرسيف للعام 2023، حيث حصل الدكتور فيصل الربيع على المرتبة الثانية، وحصل الدكتور معاوية أبوغزال على المرتبة الخامسة، فيما حل الدكتور أحمد الشريفين في المرتبة التاسعة مكررا.
وفي ذات السياق، أُدرجت عدد من المجلات الصادرة عن عمادة البحث العلمي والدراسات العليا في جامعة اليرموك في قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif" لعام 2023 وهي: المجلة الأردنية في العلوم التربوية بمعامل التأثير ارسيف 1.0938، والمجلة الأردنية للفنون بمعامل التأثير ارسيف 0.275، بالإضافة إلى المجلة الأردنية للفيزياء.

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