برنامج نجوم العلوم، في موسمه الخامس عشر، يفتح باب التصويت أمام الجمهور لاختيار أفضل مخترع في العالم العربي

بعد رحلة مذهلة استمرت لمدة 12 أسبوعًا، يتجه المخترعون الثلاثة المتأهلون في الموسم الخامس عشر من برنامج "نجوم العلوم" لمرحلة التصفيات النهائية، ليتم اختيار اثنين منهم فقط لتقاسم الجائزة الكبرى. وبعد ثلاث جولات إقصائية، ينتظر المتأهلون اللحظة الحاسمة في نهائيات البرنامج، حيث سيتم اختيار الفائزين بالمركزين الأول والثاني، وذلك بناءً على تصويت الجمهور عبر الإنترنت وتصويت لجنة التحكيم.

وقد تميز الموسم الخامس عشر من "نجوم العلوم"، البرنامج الرائد من مؤسسة قطر الذي يهدف إلى تشجيع الابتكار العلمي وريادة الأعمال في العالم العربي، بتقديم مجموعة متنوعة من الأجهزة والروبوتات الذكية، التي من شأنها أن تضطلع بدور كبير في تعزيز مستويات السلامة وجودة الحياة في مجتمعاتنا.

وقدم المهندس المصري علي مجدي محمد اختراعًا مذهلاً، يتمثل في مسيّرة بحرية، بهدف رفع مستويات الأمان في البحر وتسريع عمليات الإنقاذ على الشواطئ. وتدمج المسيّرة البحرية اتصال إنترنت الأشياء، والكاميرات، ونظام تحديد المواقع، والنظام العالمي لاتصالات الهواتف المحمولة، وتقنية استشعار الليدار (Lidar) لتحديد المدى عن طريق الضوء أو الليزر وتجنب العوائق، وأجهزة مراقبة الإشارات الصحية، لتكون أداة لمساعدة الإنسان في عمليات الإنقاذ.

وحول رحلته في تطوير اختراعه، قال علي: "خلال نشأتي في مصر، كنت مدركًا لمخاطر البحر على اعتبار أني شهدت حوادث غرق مؤسفة. وبما أن السياحة هي عماد الاقتصاد المصري، كانت لديّ رغبة قوية في إيجاد حلّ يجعل من شواطئنا أكثر أمانًا. أسعى حاليًا لتطوير منتج قابل للاستخدام بالحدّ الأدنى، لأتمكن من المساعدة في إنقاذ الأرواح والبيئة ليس فقط في بلدي مصر، ولكن حول العالم".

أما المخترع الأصغر المتأهل للنهائيات فهو الشاب السعودي محمد عباس البومجداد، المتخصص في هندسة الميكانيك، فقد كرّس نفسه للعمل على تخفيف المخاطر في مواقع البناء، واخترع الروبوت المتسلق لمراقبة المباني العمودية الضخمة. جاء تصميم هذا الروبوت ثمرة تعبٍ استمر لعامين، بذل خلالهما محمد الكثير من الوقت والجهد للخروج بهذا الاختراع الذي يستخدم لأغراض متنوعة، بما في ذلك فحص السدود والمباني الشاهقة وكذلك الجسور بحثًا عن الشقوق، ويمكن أن يستخدم أيضًا لأغراض التنظيف وغيرها في المناطق الخطرة أو التي يصعب الوصول إليها.

وقال محمد: "أنا فخور للغاية لكوني أمثل بلدي السعودية في برنامج "نجوم العلوم"؛ فالمملكة تحتضن العديد من المواهب الاستثنائية، وأتمنى من كلّ قلبي أن تصبح مركزًا محوريًا لعلوم الروبوتات على مستوى المنطقة".

من جهته، يسعى المتسابق المتأهل للنهائيات، وهو المهندس السوري عبدالله الحاج سليمان، المتخصص في العلوم البيولوجية، للحصول على درجة الدكتوراه من جامعة حمد بن خليفة في قطر. وعلى الرغم من صغر سنّه، يمتلك عبد الله سجلًا مؤلفًا من ثمانية منشورات بحثية في مجلات علمية مشهورة. ولدت فكرة الاختراع أثناء عمل عبد الله كمستشار في صناعة الألبان، ما أتاح له استكشاف إمكانات إنتاج خميرة مقاومة للإيثانول مع القدرة على تخمير اللاكتوز في مصل اللبن، والذي عادة ما يتم رميه في البحر، مع ما يشكل ذلك من تهديد للأحياء البحرية.

وأعرب عبدالله عن سعادته لوصوله إلى التصفيات النهائية قائلًا: "خلال نشأتي كنت أشاهد برنامج "نجوم العلوم" وأحلم بالانضمام إليه – وهو ما تحقق لي. ومع وصولي إلى التصفيات النهائية، اقتربت أكثر من أي وقت مضى من تحقيق حلمي بإرساء الأمن الميكروبيولوجي في المنطقة من خلال الزراعة المحلية في العالم العربي. وأعتقد أن توفير بديل حيوي للطاقة من خلال تخمير اللاكتوز في مصل اللبن يمكن أن يسهم في سدّ الحاجة الكبيرة لبعض دول المنطقة للكهرباء".

وسيتم بثّ الحلقة الأخيرة من البرنامج يوم الجمعة 20 أكتوبر على خمس قنوات تلفزيونية وعلى قناة يوتيوب للبرنامج، حيث سيتم تحديد الفائزَيْن بناءً على تصويت لجنة التحكيم وتصويت الجمهور عبر الانترنت.

باب التصويت مفتوح الآن عبر موقع البرنامج ، وسيتم إغلاق باب التصويت يوم الخميس 19 أكتوبر، على الساعة 6 مساءً بتوقيت الدوحة (3 عصرًا بتوقيت غرينتش).

للراغبين بالمشاركة في الموسم السادس عشر من برنامج "نجوم العلوم" والحصول على فرصة الفوز بلقب أفضل مبتكر عربي، يرجى زيارة الموقع الالكتروني .

نبذة عن برنامج " نجوم العلوم":

على مدى 15 عامًا من النجاح، عزّز "نجوم العلوم" - وهو برنامج رائد في مجال الابتكار، وإحدى مبادرات مؤسسة قطر التي تندرج في إطار تلفزيون الواقع التعليمي الترفيهي – مكانته على رأس البرامج التي تروم تمكين المبتكرين من مختلف البلدان العربية من تحويل الأفكار المبتكرة إلى حلول ملموسة، بما يرسي ثقافة الابتكار بين أوساط الشباب العربي. فعلى مدى مساره التي انطلق منذ عام 2009، أسهم البرنامج في تطوير حلول تكنولوجية لمجتمعاتهم تعود بالنفع على صحة الناس وأساليب حياتهم، وكذلك في تطوير فرص اقتصادية لأفراد مجتمعاتهم وتعزيز التنمية المستدامة.

يقوم المتسابقون على مدار إثني عشر أسبوعًا بتطوير وعرض حلولهم عبر تجارب علمية، ضمن مساحة ابتكار مشتركة، مع الأخذ بعين الاعتبار السرعة في التنفيذ والاستفادة من الإرشاد والدعم الذي يقدمه فريق من المهندسين ذوي الخبرة ومطوري المنتجات.

في كل أسبوع، تقوم لجنة من الخبراء بتقييم وانتقاء مشاريع المبتكرين الواعدين ونماذجهم الأولية من خلال جولات الاختبار، ليتم في نهاية المطاف الإبقاء على ثلاثة مرشحين من أجل التنافس على اللقب والجائزة الكبرى. تعتمد التصفيات على مداولات لجنة التحكيم وتصويت الجمهور عبر الإنترنت لتحديد الفائزين بالمركز الأول والثاني في كل موسم.

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مؤسسة قطر – إطلاق قدرات الإنسان:

مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع هي منظمة غير ربحية تدعم دولة قطر في مسيرتها نحو بناء اقتصاد متنوع ومستدام. وتسعى المؤسسة لتلبية احتياجات الشعب القطري والعالم، من خلال توفير برامج متخصصة، ترتكز على بيئة ابتكارية تجمع ما بين التعليم، والبحوث والعلوم، والتنمية المجتمعية.

تأسست مؤسسة قطر في عام 1995 بناء على رؤية حكيمة تشاركها صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وصاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر تقوم على توفير تعليم نوعي لأبناء قطر. واليوم، يوفر نظام مؤسسة قطر التعليمي الراقي فرص التعلّم مدى الحياة لأفراد المجتمع، بدءاً من سن الستة أشهر وحتى الدكتوراه، لتمكينهم من المنافسة في بيئة عالمية، والمساهمة في تنمية وطنهم.

كما أنشأت مؤسسة قطر صرحًا متعدد التخصصات للابتكار في قطر، يعمل فيه الباحثون المحليون على مجابهة التحديات الوطنية والعالمية الملحة. وعبر نشر ثقافة التعلّم مدى الحياة، وتحفيز المشاركة المجتمعية في برامج تدعم الثقافة القطرية، تُمكّن مؤسسة قطر المجتمع المحلي، وتساهم في بناء عالم أفضل.

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