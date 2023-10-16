احتفلوا بيوم الغذاء العالمي بأناقة مع إل جي إلكترونيكس

MENAFN - AETOSWire) احتفلوا مع الأصدقاء والعائلة في يوم الغذاء العالمي بوجبة مطهوة في المنزل وبعض المشروبات الباردة المنعشة مع براد LG InstaView Door-in-Door من إل جي إلكترونيكس الذي يمتاز بالعديد من المزايا التي تضم الوظائف المختلفة ويرتقي بتصميم مطبخكم أيضاً.

يتم الاحتفال باليوم العالمي للغذاء في 16 أكتوبر إحياءً لذكرى تأسيس منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة في عام 1945. وتحتفي بهذا اليوم 150 دولة في جميع أنحاء العالم بـ50 لغة مختلفة، مما يجعله واحد من أكثر الأيام احتفالاً في جدول فعاليات الأمم المتحدة.

ولا بد أن نقف في هذا اليوم المفرح لنتأمل ونفكر بالطعام اللذيذ الذي نملكه في المنزل، حيث يكمن السر الحقيقي وراء أي طبق لذيذ أساساً في المكونات المستخدمة بتحضيره. ويعلمون العديد من خبراء الطبخ أن فتح وغلق البراد باستمرار له تأثير على نسبة طزاجة الطعام وجودة التبريد بشكل عام، وهنا يأتي دور براد LG InstaView Door-in-Door.

إذا كان لديكم أطفال يفتحون البراد باستمرار للتحقق من وجود شيء ليأكلوه، فإنLG InstaView Door-in-Door يحتوي على ميزة رئيسية يمكن أن تساعدكم بحل هذه المشكلة. بفضل تصميمه الذي يرتكز على تلبية احتياجات المستخدم وهدفه بتقديم التقنيات المبتكرة التي تركز على تلبية متطلبات العملاء، يأتي هذا البراد مع باب زجاجي عادةً ما يكون مظلماً إلى أن تقرعوا عليه مرتين. وسيضيء الباب حينها مما يمكنكم من أخذ نظرة سريعة على مكونات البراد. وتعدّ هذه الميزة مثالية لكل منزل، وهي مفيدة إن كنتم في عجلة من أمركم ويمكن أن تذكركم طرقتين بما تحتاجون إلى شرائه.

يأتي براد LG InstaView Door-in-Door أيضاً مع محرك ضاغط عاكس يسمح بتوفير الطاقة بفعالية باستخدام مكونات أقل مقارنةً بما هو موجود في الضواغط التقليدية. ويقلل أيضاً من نقاط الاحتكاك، مما يحافظ بدوره على هدوء البراد بشكل عام. ويتواصل البراد بسلاسة مع تطبيق LG Smart ThinQ، مما يسمح لكم بالتحكم به من هاتفكم الذكي المتوافق بسهولة تامة. ويشمل ذلك ضبط درجة الحرارة والتحكم بميزة HygieneFRESH+ وتخصيص إعدادتها بلمسة بسيطة.

براد LG InstaView Door-in-Door هو مثال رائد للابتكار، يعزز القيم الجمالية ويلبي الاحتياجات العملية في الوقت ذاته. ونحتفل في يوم الغذاء العالمي بفرحة الطعام حيث يثبت هذا البراد بأنه إضافة قيمة إلى المنازل حول العالم، فيجمع بين متعة الطهي والاستدامة والاستخدام المريح.

لمعرفة المزيد حول براد LG InstaView Door-in-Door، يرجى زيارة: LG InstaView Door-in-DoorTM Knock Knock Fridge | LG UAE

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نبذة عن وحدة "الأجهزة المنزلية وحلول الهواء" في إل جي إلكترونيكس

رسّخت وحدة "الأجهزة المنزلية وحلول الهواء" في "إل جي إلكترونيكس" مكانتها كشركة عالمية رائدة في مجال الأجهزة المنزلية والحلول الذكية للمنزل، وحلول الهواء تحرص الشركة على تطوير حلول جديدة من خلال الاعتماد على تقنياتها بالإضافة إلى منتجاتها المتميزة والمزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي LG ThinQ الأساسية الرائدة في القطاع، كما تلتزم بهدفها في الارتقاء بأسلوب حياة المستهلكين والحفاظ على صحتهم من خلال تطوير أدوات المطبخ المصممة بعناية وأجهزة المعيشة وحلول التدفئة والتهوية وأجهزة تكييف وتنقية الهواء. وتساهم هذه المنتجات مجتمعة في توفير الراحة، والأداء الفائق، والتشغيل الفعّال، إلى جانب الفوائد الصحية الكبيرة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة