احتفلوا بيوم الغذاء العالمي بأناقة مع إل جي إلكترونيكس

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- AETOSWire) احتفلوا مع الأصدقاء والعائلة في يوم الغذاء العالمي بوجبة مطهوة في المنزل وبعض المشروبات الباردة المنعشة مع براد LG InstaView Door-in-Door من إل جي إلكترونيكس الذي يمتاز بالعديد من المزايا التي تضم الوظائف المختلفة ويرتقي بتصميم مطبخكم أيضاً.
يتم الاحتفال باليوم العالمي للغذاء في 16 أكتوبر إحياءً لذكرى تأسيس منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة في عام 1945. وتحتفي بهذا اليوم 150 دولة في جميع أنحاء العالم بـ50 لغة مختلفة، مما يجعله واحد من أكثر الأيام احتفالاً في جدول فعاليات الأمم المتحدة.
ولا بد أن نقف في هذا اليوم المفرح لنتأمل ونفكر بالطعام اللذيذ الذي نملكه في المنزل، حيث يكمن السر الحقيقي وراء أي طبق لذيذ أساساً في المكونات المستخدمة بتحضيره. ويعلمون العديد من خبراء الطبخ أن فتح وغلق البراد باستمرار له تأثير على نسبة طزاجة الطعام وجودة التبريد بشكل عام، وهنا يأتي دور براد LG InstaView Door-in-Door.
إذا كان لديكم أطفال يفتحون البراد باستمرار للتحقق من وجود شيء ليأكلوه، فإنLG InstaView Door-in-Door يحتوي على ميزة رئيسية يمكن أن تساعدكم بحل هذه المشكلة. بفضل تصميمه الذي يرتكز على تلبية احتياجات المستخدم وهدفه بتقديم التقنيات المبتكرة التي تركز على تلبية متطلبات العملاء، يأتي هذا البراد مع باب زجاجي عادةً ما يكون مظلماً إلى أن تقرعوا عليه مرتين. وسيضيء الباب حينها مما يمكنكم من أخذ نظرة سريعة على مكونات البراد. وتعدّ هذه الميزة مثالية لكل منزل، وهي مفيدة إن كنتم في عجلة من أمركم ويمكن أن تذكركم طرقتين بما تحتاجون إلى شرائه.
يأتي براد LG InstaView Door-in-Door أيضاً مع محرك ضاغط عاكس يسمح بتوفير الطاقة بفعالية باستخدام مكونات أقل مقارنةً بما هو موجود في الضواغط التقليدية. ويقلل أيضاً من نقاط الاحتكاك، مما يحافظ بدوره على هدوء البراد بشكل عام. ويتواصل البراد بسلاسة مع تطبيق LG Smart ThinQ، مما يسمح لكم بالتحكم به من هاتفكم الذكي المتوافق بسهولة تامة. ويشمل ذلك ضبط درجة الحرارة والتحكم بميزة HygieneFRESH+ وتخصيص إعدادتها بلمسة بسيطة.
براد LG InstaView Door-in-Door هو مثال رائد للابتكار، يعزز القيم الجمالية ويلبي الاحتياجات العملية في الوقت ذاته. ونحتفل في يوم الغذاء العالمي بفرحة الطعام حيث يثبت هذا البراد بأنه إضافة قيمة إلى المنازل حول العالم، فيجمع بين متعة الطهي والاستدامة والاستخدام المريح.
لمعرفة المزيد حول براد LG InstaView Door-in-Door، يرجى زيارة: LG InstaView Door-in-DoorTM Knock Knock Fridge | LG UAE
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نبذة عن وحدة "الأجهزة المنزلية وحلول الهواء" في إل جي إلكترونيكس
رسّخت وحدة "الأجهزة المنزلية وحلول الهواء" في "إل جي إلكترونيكس" مكانتها كشركة عالمية رائدة في مجال الأجهزة المنزلية والحلول الذكية للمنزل، وحلول الهواء تحرص الشركة على تطوير حلول جديدة من خلال الاعتماد على تقنياتها بالإضافة إلى منتجاتها المتميزة والمزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي LG ThinQ الأساسية الرائدة في القطاع، كما تلتزم بهدفها في الارتقاء بأسلوب حياة المستهلكين والحفاظ على صحتهم من خلال تطوير أدوات المطبخ المصممة بعناية وأجهزة المعيشة وحلول التدفئة والتهوية وأجهزة تكييف وتنقية الهواء. وتساهم هذه المنتجات مجتمعة في توفير الراحة، والأداء الفائق، والتشغيل الفعّال، إلى جانب الفوائد الصحية الكبيرة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة
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