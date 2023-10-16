تحت رعاية وزارة الاقتصاد، دبي تستضيف قمة عالم هادف الافتتاحية 7 نوفمبر المقبل

MENAFN - AETOSWire) تستضيف دبي الدورة الأولى من أعمال قمة "عالم هادف – World With Purpose"، التابعة لـ "غاية" GHAYA ، شركة الاستشارات الإماراتية التي تتبنى استراتيجية "من الهدف إلى التأثير"، وذلك تحت رعاية وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات وبالشراكة مع "مجرى" Majra، وهو صندوق وطني للمسؤولية الاجتماعية للشركات.

وتبدأ القمة أعمالها في الفترة من 7-8 نوفمبر المقبل تحت شعار "صعود اقتصاد عالمي مؤثر"، في فندق "جيه ايه ذا ريزورت" الشهير في جبل علي، الحائز على جائزة "المنتجع المصنّف ضمن فئة الخمس نجوم الأكثر استدامة في دبي".

ونبعت فكرة قمة "عالم هادف 2023" من تفاني عدد من المسؤولين التنفيذيين المتحمسين، الذين لديهم رغبة قوية بصنع تأثير بالغ في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. ويهدف هذا المشروع إلى إطلاق نقاش حاسم في المنطقة بشأن أهمية أن تتجاوز الشركات والأعمال التجارية في أهدافها مجرد توليد الأرباح، وأن تركز على خلق قيمة وتأثير يدومان طويلاً. وتعد قمة "عالم هادف 2023" بمثابة قوة رائدة في الحراك نحو اقتصاد عالمي قائم على التأثير، والدعوة إلى إحداث تحول مستدام ومؤثر.

وتعد قمة "عالم هادف 2023" أيضا بمثابة ساحة لعرض ونشر قصص النجاح المحلية، بينما في الوقت نفسه تعمل القمة كمنصة لقيادة التغيير العالمي الإيجابي.

وستقام هذه القمة بصفة سنوية، مع تبادل مواقع استضافتها بين الإمارات وبلدان مضيفة أخرى متنوعة، بما يؤكد التزام شركة "غاية" بتبني توجه عالمي للاتصال المتبادل.

ويتم تخصيص القمة الافتتاحية لتحويل مشهد الشركات والاستدامة، بدءاً من الهدف. كما تسعى القمة إلى دعم دور القطاع العام الإماراتي في الاستدامة العالمية، وتعزيز المناقشات حول الشركات باعتبارها قوة للخير، والتأكيد على استثمار التأثير وخارطة طريق "مجموعة العشرين"، فضلاً عن تحفيز الريادة الهادفة والعمل المناخي. وتهدف أيضاً لالهام القادة والمؤسسات للالتزام بتعهد "عالم هادف"، والاعتراف بالدور الهام الذي تضطلع به المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال التقنية في دولة الإمارات، وتأسيس اتفاقيات شراكة مؤثرة، وتسليط الضوء على أفضل الممارسات للشركات الموجهة بالهدف.

ومن خلال باقة مبهرة من الضيوف المتحدثين، والتي تتضمن مسؤوليين مصرفيين، وخبراء اقتصاديين، وقادة فكر، ومستشرفين للمستقبل، بل وحتى راهب، فإن الدورة مهيأة لاستضافة محادثات من شأنها إحداث تغيير هائل فيما يتعلق بإطلاق العنان لطاقة الشركات والأعمال التجارية باعتبارها قوة للخير، وتمكين العالم من تحقيق رخاء شامل يعم الجميع، بحيث لا يتخلف عنه أحد.

وتؤكد قمة "عالم هادف 2023" على الدور الحيوي الذي تضطلع به القيادة المتمتعة بشعور واضح بالغرض في عالم الأعمال التجارية، كما تشجع القمة على التفاني الذي لا يلين حيال أهداف التنمية المستدامة التي حددتها الأمم المتحدة، وتعزيز علاقات شراكة تعاونية تهدف إلى خلق تغيير قوي ذي معنى. ومن خلال تيسير تبادل الآراء بين قادة الفكر العالميين، وكذلك تشجيع تبني أفضل الممارسات والأفكار المبتكرة من أجل طريقة هادفة على نحو أكبر في مزاولة الأعمال التجارية، فإن قمة "عالم هادف 2023" تتطلع إلى ترك بصمة تدوم طويلاً، والمساهمة بفاعلية في تجسير الهوة بين "كوب 28" و"مجموعة العشرين"، والمبادرات العالمية المستمرة المتعلقة بالاستدامة.

وفي سياق تعليقها على تنظيم القمة المقبلة، قالت "روبرتا كالاريز"، مؤسسة شركة "غاية" ورئيستها التنفيذية: "يسعدنا أن نعلن عن تنظيم الدورة الأولى لقمة "عالم هادف 2023". وبينما دافع القطاع العام في الامارات بجرأة عن قيم الغرض، التعاون، والاستدامة، فقد أبدى القطاع الخاص إيقاعا أبطأ في تبني هذه المُثل. وأدى هذا التناقض إلى تبني وجهات نظر قصيرة موجهة نحو الربح، ما نجم عنه تدهور بيئي. وثمة فرصة متميزة متاحة أمام الشركات والأعمال التجارية لإعادة اكتشاف أهدافها، وتحقيق التوازن بين الربحية من جانب، والرعاية المجتمعية والبيئية، من جانب آخر. إن رياح التغيير تهب علينا، وتتمثل مهمتنا في الاستفادة من طاقة الشركات والأعمال التجارية باعتبارها قوة من أجل الخير لتمكين العالم من تحقيق الرخاء الشامل".

وبدورها، قالت "تاتيانا أنتونيلي أبيلا"، المؤسس المشارك لـ"غاية" والرئيس التنفيذي لمؤسسة "جومبوك": "لمعالجة تلك التحديات، من الأهمية بمكان أن نقوم بإعادة تصوّر دور الأعمال التجارية، وتوجيه العقليات القيادية نحو وجهات نظر طويلة الأمد مدفوعة بالأهداف، ومواءمة الربح مع الهدف. إن التعاون هو المفتاح، للجمع بين الحكومات والشركات والمجتمع المدني والأفراد من أجل تعزيز تبني الممارسات المسؤولة وخلق أثر إيجابي".

ومن خلال الشراكة المعرفية التي أُبرمت مع "مجرى"، الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية للشركات في قمة "عالم هادف"، يساهم الصندوق في تحقيق أهدافه المتمثلة في نشر الوعي حول الاستدامة، والأثر المستدام، والمسؤولية الاجتماعية، وكذلك في إبراز ودعم الشركات التي تعمل بطريقة هادفة وإيجابية على تطبيق الممارسات البيئية والمجتمعية وحوكمة الشركات ESG وأهداف التنمية المتسدامة SDG، وعقد جلسات حوارية، وورش عمل، وحلقات نقاشية، وإصدار تقارير لجلسات متنوعة من أجل تعزيز الأثر المستدام.

وتضطلع قمة "عالم هادف" بدور ريادي عملي في تحول القطاع الخاص، بما يرسخ مكانة الإمارات في طليعة جهود الاستدامة العالمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، كونها تتوافق بسلاسة مع التزام الدولة الاستراتيجي بدعم أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

ويقتصر عدد ضيوف القمة على 300 شخص، من بينهم 100 من القيادات الشابة وصنّاع التغيير، ويتم حضورها عن طريق الدعوة فقط. يمكن تقديم الطلبات لحضور القمة من خلال الموقع الالكتروني لمؤسسة "غاية":

نبذة عن "غاية":

مؤسسة "غاية"، هي شركة استشارات إماراتية تتبنى استراتيجية "من الهدف إلى التأثير"، وتكرّس جهودها نحو تمكين القادة والشركات من تحقيق الموازنة بين النمو الاقتصادي من جهة والتقدم الاجتماعي والبيئي من جهة أخرى. تتمثل مهمة "غاية" في دمج الأهداف في جوهر استراتيجيات الأعمال التجارية ومواءمتها مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، بما يساهم في بناء اقتصاد عالمي مؤثر.