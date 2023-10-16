أمريكي يقتل طفلا فلسطينيا بـ26 طعنة

MENAFN - Al Watan) علّق البيت الأبيض، اليوم الإثنين، على حادثة مقتل طفل مسلم طعنا في جريمة كراهية، على خلفية النزاع الدائر بين إسرائيل وحركة "حماس".

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان صادر: شعرت أنا وجيل (السيدة الأولى) بالصدمة والاشمئزاز عندما علمنا بالقتل الوحشي لطفل يبلغ من العمر ست سنوات ومحاولة قتل والدته في منزلهما أمس في إلينوي".

وأوضح أن هذا العمل المروّع ليس له مكان في أميركا.

وبحسب وسائل الإعلام الأمريكية فقد قالت الشرطة الأمريكية، أن رجلا من ولاية إلينوي (71 عاما) طعن طفلا مسلما يبلغ من العمر6 سنوات 26 طعنة وأرداه قتيلا، في حين أصاب والدته (32 عاما) بجروح خطيرة، وهو يردد عبارات معادية للمسلمين والفلسطينيين.

وكان مكتب عمدة مقاطعة ويل قد أصدر بيانا نشر على مواقع التواصل الاجتماعي جاء فيه: "تمكن المحققون من تحديد أن كلا الضحيتين في هذا الهجوم الوحشي كانا مستهدفين من قبل المشتبه به بسبب كونهما مسلمين والصراع الدائر في الشرق الأوسط بين حماس والإسرائيليين.