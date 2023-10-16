أمريكي يقتل طفلا فلسطينيا بـ26 طعنة

(MENAFN
- Al Watan) علّق البيت الأبيض، اليوم الإثنين، على حادثة مقتل طفل مسلم طعنا في جريمة كراهية، على خلفية النزاع الدائر بين إسرائيل وحركة "حماس".
وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان صادر: شعرت أنا وجيل (السيدة الأولى) بالصدمة والاشمئزاز عندما علمنا بالقتل الوحشي لطفل يبلغ من العمر ست سنوات ومحاولة قتل والدته في منزلهما أمس في إلينوي".
وأوضح أن هذا العمل المروّع ليس له مكان في أميركا.
وبحسب وسائل الإعلام الأمريكية فقد قالت الشرطة الأمريكية، أن رجلا من ولاية إلينوي (71 عاما) طعن طفلا مسلما يبلغ من العمر6 سنوات 26 طعنة وأرداه قتيلا، في حين أصاب والدته (32 عاما) بجروح خطيرة، وهو يردد عبارات معادية للمسلمين والفلسطينيين.
وكان مكتب عمدة مقاطعة ويل قد أصدر بيانا نشر على مواقع التواصل الاجتماعي جاء فيه: "تمكن المحققون من تحديد أن كلا الضحيتين في هذا الهجوم الوحشي كانا مستهدفين من قبل المشتبه به بسبب كونهما مسلمين والصراع الدائر في الشرق الأوسط بين حماس والإسرائيليين.
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