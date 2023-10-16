أمين التحالف الإسلامي يستقبل وزير الدفاع التركمانستاني

(MENAFN
- Al Watan) استقبل أمين عام التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المكلف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي؛ بمقر التحالف، وزير الدفاع أمين مجلس أمن الدولة بجمهورية تركمانستان بغنتش قوندو قودييف و الوفد المرافق له.
واستمع وزير الدفاع التركمانستاني إلى إيجاز عن أهم أعمال التحالف ومبادراته الإستراتيجية التي يعمل عليها، وآلياته في تنسيق جهود الدول الأعضاء وتوحيدها بما يخدم العالم الإسلامي، والمجتمع الدولي في القضاء على آفة الإرهاب، مطلعاً على آخر التقارير والإحصاءات والرصد والمتابعة التي يعمل عليها التحالف والتي تُعنى بالجماعات والمنظمات الإرهابية حول العالم.
وأشاد الوزير بمنهجية التحالف الإسلامي المعنية بمحاربة الإرهاب ومبادراته الإستراتيجية التي يعمل عليها؛ متشاركاً ومتضامناً مع المراكز والمنظمات الدولية في هذا الشأن. من جانبه أوضح اللواء المغيدي؛ أن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يقدم الدعوة الى دولة تركمانستان للانضمام إلى دول التحالف، للعمل مع ممثلي دول التحالف والذي من شأنه تبادل الخبرات الدولية في مجالات محاربة الإرهاب المختلفة.
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