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أمين التحالف الإسلامي يستقبل وزير الدفاع التركمانستاني

10/16/2023 4:21:58 AM
(MENAFN- Al Watan) استقبل أمين عام التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المكلف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي؛ بمقر التحالف، وزير الدفاع أمين مجلس أمن الدولة بجمهورية تركمانستان بغنتش قوندو قودييف و الوفد المرافق له.
واستمع وزير الدفاع التركمانستاني إلى إيجاز عن أهم أعمال التحالف ومبادراته الإستراتيجية التي يعمل عليها، وآلياته في تنسيق جهود الدول الأعضاء وتوحيدها بما يخدم العالم الإسلامي، والمجتمع الدولي في القضاء على آفة الإرهاب، مطلعاً على آخر التقارير والإحصاءات والرصد والمتابعة التي يعمل عليها التحالف والتي تُعنى بالجماعات والمنظمات الإرهابية حول العالم.
وأشاد الوزير بمنهجية التحالف الإسلامي المعنية بمحاربة الإرهاب ومبادراته الإستراتيجية التي يعمل عليها؛ متشاركاً ومتضامناً مع المراكز والمنظمات الدولية في هذا الشأن. من جانبه أوضح اللواء المغيدي؛ أن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يقدم الدعوة الى دولة تركمانستان للانضمام إلى دول التحالف، للعمل مع ممثلي دول التحالف والذي من شأنه تبادل الخبرات الدولية في مجالات محاربة الإرهاب المختلفة.

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