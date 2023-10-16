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نادي الأحساء الأدبي يتحول إلى جمعية أدباء

10/16/2023 4:21:58 AM
(MENAFN- Al Watan) وافق المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي على تأسيس "جمعية أدباء" في الأحساء، بمجلس إدارةٍ يضم كلا من: الدكتور محمود الحليبي "رئيسا"، والدكتور محمد البشير "نائبا للرئيس"، وعضوية: الدكتور ظافر الشهري، وبشرى السنيني، ومها النصار، وتعيين عبدالعزيز العتيبي مديرا تنفيذيا، ومحمد أبو شلف محاسبا لها.
وتنطلق الجمعية بوصفها إحدى مخرجات استراتيجية وزارة الثقافة للقطاع غير الربحي، التي تستهدف بناء منظومة متنوعة من المنظمات غير الربحية في مختلف القطاعات الثقافية وفي عموم مناطق المملكة.
ويعد نادي الأحساء الأدبي النادي الأول على مستوى المملكة، الذي أتم شروط المواءمة ليتحول إلى جمعية أدبية بمسمى (جمعية أدباء). حتى ٧ أكتوبر ٢٠٢٧م .
أبان الحليبي، أن استراتيجية وزارة الثقافة للقطاع غير الربحي، مثلت الأساس الذي ساعد على تأسيس جمعية أدباء وغيرها من الجمعيات الأدبية والثقافية في المملكة، شاكرًا جهود المجالس السابقة لنادي الأحساء الأدبي التي أسهمت في تأسيس منظومة العمل الأدبي في الأحساء، وكانت مكتسباتها أساسًا لانطلاق هذه الجمعية الواعدة.
وأوضح أن الجمعية ستكون مظلة وارفة ترحب بجميع الأدباء والمهتمين بالأدب في الأحساء، وتهيب بالمبدعين والمبدعات أن يشاركوا الجمعية تحقيق أهدافها، ويسهموا معها في كل نشاط أهلي اجتماعي غير ربحي يقوده مجتمع الأدباء ويكون مكملاً ومسانداً للجهات الرسمية التي تتولى قيادة مشروع النهوض بقطاع الأدب السعودي بمختلف مساراته الإبداعية.
تهدف "جمعية أدباء" إلى إبراز تاريخ وواقع الأحساء الأدبي بخاصة والمملكة بعامة، وتوثيق أواصر الصلات بين الأدباء، ودعم المواهب الأدبية وتشجيعها، والرقيِّ بها، ونشر أعمالها الإبداعية.
وستعمل الجمعية تحت إشراف وزارة الثقافة وإدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي. وتفتح أبواب عضويتها في الفترة المقبلة لكل ممارس محترف في مجالات الأدب المتعددة.

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