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نادي الإبل يختتم مشاركته في معرض الصقور والصيد الدولي

10/16/2023 4:21:57 AM
(MENAFN- Al Watan) اختتم نادي الإبل مشاركته في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي الخامس والتي امتدت عشرة أيام، بحضور تجاوز 550 ألف زائر، من داخل المملكة وخارجها.
وشهد ركن نادي الإبل إقبالاً من المواطنين والمقيمين والدبلوماسيين والسياح، حيث حوى الركن على وثائقي مرئي قصير عن عمل النادي والمهرجانات المُشرف عليها، إلى جانب شرح كامل عن حدمة توثيق سلالات الإبل والمعلومات الخاصة بها كالحمض النووي (DNA) باعتباره واحداً من الخصائص الحيوية المميزة للكائنات الحية، كما تضمّن الركن تعريفاً بنظام الأسماء والشعارات الخاص بالإبل والمُلاّك.
وجذبت الكؤوس التي تُطرح سنوياً لعروض الإبل وسباقاتها موقعاً بارزاً في ركن النادي في المعرض، وشاهد الزوّار الجوائز التي تنافس عليها كبار مُلاّك الإبل في مهرجان الملك عبد العزيز في نسخه السبع الماضية، وتعرّف الجميع على " الشداد" وجوائز: " بيرق المؤسس" و " سيف الملك" و " نخبة النخبة".
ودأب نادي الإبل على المشاركة في المعارض والمؤتمرات للوصول لأكبر شريحة من الجمهور، وللتعريف بخدماته وتسهيلاً على العملاء المباشرين. وجاءت مشاركة نادي الإبل في معرض الصقور ضمن 20 جناحاً عارضاً من باب تأصيل الموروث وتحويله إلى رافد اقتصادي يبرز الموروث وينقل الهواية التراثية إلى الأجيال القادمة.
ومعرض الصقور والصيد السعودي الدولي الأكبر من نوعه في المملكة والعالم، ويجمع كل ما يُعنى بموروث الصقارة والصيد وأنشطة الرحلات البرية في فعالية ثقافية وترفيهية.

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