اليوم.. هلال قمر ربيع الآخر يُزين سماء الوطن العربي

(MENAFN
- Al Watan) يُرصد هلال القمر لشهر ربيع الآخر بسماء الوطن العربي بعد غروب شمس اليوم الاثنين، والفرصة مهيأة لرؤيته بالعين المجردة يزين الأفق الغربي في حال كانت السماء صافية.
وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن القمر سيكون قد ابتعد عن وهج ضوء شمس الغروب وأصبح مرتفعاً في السماء مقارنة بالليلة الماضية, مشيراً إلى أنه خلال بضعة ليالي سيُلاحظ أن الجانب غير المضاء من سطح القمر مضاء بنور خافت عبارة عن ضوء الشمس المنعكس عن الأرض والساقط على القمر.
وبيَّن أن القمر وصل منزلة الاقتران يوم السبت 14 أكتوبر عند الساعة 08:55 مساءً بتوقيت مكة بالتزامن مع كسوف حلقي للشمس منتقلاً من غرب الشمس إلى شرقها منهيًا بذلك دورة اقترانيه ومبتدئًا دورة جديدة حول الأرض.
ولفت أبو زاهره الانتباه، إلى أنه يوماً بعد يوم سيلاحظ أن هلال القمر ستزداد إضاءته ويرتفع عالياً في السماء عند غروب الشمس وسيبقى فترة أطول بعد بداية الليل، وذلك لأن القمر يتحرك مبتعدًا عن موقع غروب الشمس.
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