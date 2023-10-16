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اليوم.. هلال قمر ربيع الآخر يُزين سماء الوطن العربي

10/16/2023 4:21:57 AM
(MENAFN- Al Watan) يُرصد هلال القمر لشهر ربيع الآخر بسماء الوطن العربي بعد غروب شمس اليوم الاثنين، والفرصة مهيأة لرؤيته بالعين المجردة يزين الأفق الغربي في حال كانت السماء صافية.
وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن القمر سيكون قد ابتعد عن وهج ضوء شمس الغروب وأصبح مرتفعاً في السماء مقارنة بالليلة الماضية, مشيراً إلى أنه خلال بضعة ليالي سيُلاحظ أن الجانب غير المضاء من سطح القمر مضاء بنور خافت عبارة عن ضوء الشمس المنعكس عن الأرض والساقط على القمر.
وبيَّن أن القمر وصل منزلة الاقتران يوم السبت 14 أكتوبر عند الساعة 08:55 مساءً بتوقيت مكة بالتزامن مع كسوف حلقي للشمس منتقلاً من غرب الشمس إلى شرقها منهيًا بذلك دورة اقترانيه ومبتدئًا دورة جديدة حول الأرض.
ولفت أبو زاهره الانتباه، إلى أنه يوماً بعد يوم سيلاحظ أن هلال القمر ستزداد إضاءته ويرتفع عالياً في السماء عند غروب الشمس وسيبقى فترة أطول بعد بداية الليل، وذلك لأن القمر يتحرك مبتعدًا عن موقع غروب الشمس.

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