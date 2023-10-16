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بنك الشعب الصيني يضخ سيولة في النظام المصرفي بأعلى وتيرة منذ عام 2020

10/16/2023 4:21:48 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) عزز بنك الشعب الصيني ضخ السيولة في النظام المصرفي، ضمن أحدث جهوده لدعم اقتصاد البلاد وتحقيق مستهدف النمو هذا العام.

وضخ البنك المركزي اليوم الإثنين صافي 289 مليار يوان (39.6 مليار دولار) في النظام المالي من خلال آلية الإقراض لأجل عام، في أكبر وتيرة تعزيز للسيولة منذ أواخر عام 2020.

في حين استنزف صافي 134 مليار يوان من السيولة قصيرة المدى من خلال عمليات السوق المفتوحة، كما أبقى على معدل آلية الإقراض متوسطة المدى دون تغيير عند 2.5%.

وتأتي تلك الخطوة مع دراسة الصين تقديم جولة جديدة من التدابير التحفيزية لمساعدة ثاني أكبر اقتصاد في العالم على تحقيق مستهدف النمو السنوي البالغ حوالي 5% .

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