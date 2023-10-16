بنك الشعب الصيني يضخ سيولة في النظام المصرفي بأعلى وتيرة منذ عام 2020

(MENAFN
- Al-Borsa News)
عزز بنك الشعب الصيني ضخ السيولة في النظام المصرفي، ضمن أحدث جهوده لدعم اقتصاد البلاد وتحقيق مستهدف النمو هذا العام.
وضخ البنك المركزي اليوم الإثنين صافي 289 مليار يوان (39.6 مليار دولار) في النظام المالي من خلال آلية الإقراض لأجل عام، في أكبر وتيرة تعزيز للسيولة منذ أواخر عام 2020.
في حين استنزف صافي 134 مليار يوان من السيولة قصيرة المدى من خلال عمليات السوق المفتوحة، كما أبقى على معدل آلية الإقراض متوسطة المدى دون تغيير عند 2.5%.
وتأتي تلك الخطوة مع دراسة الصين تقديم جولة جديدة من التدابير التحفيزية لمساعدة ثاني أكبر اقتصاد في العالم على تحقيق مستهدف النمو السنوي البالغ حوالي 5% .
أرقام
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