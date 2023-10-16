تاتا كونسلتنسي تراهن على مايكروسوفت لتطوير الذكاء الاصطناعي

MENAFN - Al-Borsa News) تراهن شركة“تاتا كونسلتنسي سيرفسز” (Tata Consultancy Services Ltd) على شراكتها مع“مايكروسوفت” لتطوير خدمات برمجية قائمة على الذكاء الاصطناعي لعملائها، فيما تسعى إلى الظفر بأرباح أعلى من أجل تعزيز النمو.

في هذا الصدد، تمكنت أكبر شركة تعهيد خدمات استشارية خارجية في آسيا من تعميق تعاونها مع منصة“أزور أوبن إيه آي” (Azure OpenAI)، وهي تحالف بين“مايكروسوفت” و”أوبن إيه آي” (OpenAI) التي يقودها سام التمان.

كما أنها تستخدم أداة الذكاء الاصطناعي المستندة إلى السحابة“غيتهب كوبايلوت” (GitHub Copilot) لتقديم عدد من الحلول، مثل اكتشاف الاحتيال لعملاء الخدمات المالية أو خدمات العملاء المخصصة لشركات تجارة التجزئة.

صرح كيه كريثيفاسان، الرئيس التنفيذي لـ”تاتا كونسلتنسي سيرفسز”، لـ”بلومبرغ نيوز” في مقابلة إن الخدمات التي تستفيد من هذه الشراكة يمكن أن تساعد شركته في تحسين الهوامش.

قال كريثيفاسان:“نعمل بالتعاون مع مايكروسوفت من أجل بناء حلول خاصة بالصناعة وطرحها في السوق سوياً. الشيء الوحيد هو: متى تكتسب هذه الخدمات زخماً جوهرياً لإحداث فارق في السوق بشكل عام؟ نعتقد أن الأمر سيستغرق على الأقل ربعين من العام قبل أن تحقق أثراً ملموساً”.

كسب الصفقات الكبيرة

تعمل“تاتا كونسلتنسي سيرفسز”، التي لديها أكثر من 100 ألف موظف يتقنون استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، على دمج هذه التكنولوجيا في العديد من برامجها، فيما يشكّل نهجاً تقول إنه يساعد في كسب صفقات كبيرة.

قام كريثيفاسان، الذي تولى منصبه كرئيس تنفيذي في يونيو الماضي، بتجديد هيكل الشركة للاستفادة بشكل أفضل من الخبرة التجارية لكبار التنفيذيين بالشركة، وتحسين التواصل مع العملاء.

قال كريثيفاسان:“نحتاج إلى التأكد من أن التقنية توفر نمواً مستداماً على مدى فترة من الزمن. وهل تزيل التداخل في منظومة العمل بالشركة؟”

استفادت“تاتا كونسلتنسي سيرفسز” ومنافسوها الأصغر حجماً، مثل“إنفوسيس” (Infosys) من طفرة الدوت كوم في أواخر عام 1990 لتقديم عمليات دعم غير مكلفة إلى العالم. أصبحت هذه الشركات منذ ذلك الحين تزود خدمات تكنولوجيا المعلومات لعدد من أكبر الشركات في العالم، مثل“أبل” و”ميرك آند كو” (Merck & Co. Inc) و”فودافون” و”بيبسيكو” (.PepsiCo Inc)، مما أسهم في قيام قطاع خدمات برمجيات في الهند تزيد قيمته عن 245 مليار دولار.

نظراً لأن خدمات التعهيد التقليدية تواجه ضغطاً على الهامش بسبب المخاوف من الركود العالمي والغزو الروسي لأوكرانيا، فإن شركات تكنولوجيا المعلومات الهندية تعتمد على البيانات الضخمة وتعلم الآلة والتحليلات والسحابة والذكاء الاصطناعي لمساعدة العملاء على تحويل أعمالهم القديمة ومواجهة صعود الشركات الناشئة الذكية.

تابع كريثيفاسان:“هذا هو الطموح. يجب أن نعزز مشاركاتنا في الوقت الذي يستثمر فيه العملاء في المستقبل. سنواصل تعزيز قدراتنا حتى نتمكن من المشاركة أكثر”.

اقتصاد الشرق



