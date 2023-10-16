راتكليف سيدفع أكثر من 1.5 مليار دولار مقابل 25% من أسهم يونايتد

MENAFN - Al-Borsa News) قال شخص على إطلاع بالأمر إن الملياردير البريطاني جيم راتكليف مؤسس شركة إنيوس للكيماويات سيدفع ما يزيد عن 1.5 مليار دولار مقابل حصة 25 في المئة في مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إذا تم قبول عرضه من قبل عائلة جليزر المالكة للنادي.

وأضاف المصدر إن شروط عرض راتكليف، التي تم نشرها لأول مرة، ستؤدي لتقييم مانشستر يونايتد بما يقرب من 6.5 مليار دولار، بعيدا عن صافي ديونه التي تزيد عن 600 مليون دولار.

وهذا العرض أعلى قليلا من العرض المنافس الذي قدمه الشيخ القطري جاسم بن حمد آل ثاني مقابل شراء 100% من أسهم النادي. وتقدر قيمة مانشستر يونايتد حاليا في البورصة بنحو 3.3 مليار دولار.

وأبلغ الشيخ جاسم عائلة جليزر في الأيام القليلة الماضية أنه لن يرفع عرضه أكثر من ذلك. وتابع المصدر أن عائلة جليزر لم تتوصل بعد إلى اتفاق مع راتكليف وقد تستمر المفاوضات حتى نهاية الشهر الحالي على الأقل.

واشترت عائلة جليزر، التي كونت ثروتها من العقارات وتجارة التجزئة والرعاية الصحية وتمتلك أيضا فريق تامبا باي بوكانيرز المنافس في دوري كرة القدم الأمريكية، الفريق مقابل 790 مليون جنيه إسترليني (960 مليون دولار) في عام 2005.

ويسيطر أحفاد مالكولم جليزر الستة، الذي توفي في عام 2014، معا على 96 في المئة من الأسهم التي تتيح لحامليها التصويت فيما يخص شؤون مانشستر يونايتد.

وقال المصدر إن هيكل الصفقة الذي اقترحه راتكليف سيسمح لأفراد عائلة جليزر، فضلا عن المساهمين الآخرين، بسحب جزء من أموالهم.

وقال المصدر إن راتكليف عرض أن يكون مسؤولا عن ضم وإدارة المواهب في مانشستر يونايتد في حالة قبول عرضه. وانتقد بعض مشجعي النادي عائلة جليزر على مدار سنوات بسبب تعاملهم مع هذا الجانب المحوري من ادارة أعمال مانشستر يونايتد.

وطلب المصدر عدم الكشف عن هويته لأن الأمر يعد سريا. ولم يرد مانشستر يونايتد وراتكليف على الفور على طلب للتعليق.

وأسس راتكليف شركة إنيوس في عام 1998 وهو رئيس مجلس إدارة المجموعة المتخصصة في الكيماويات ومديرها التنفيذي، ويملك حصة الثلثين.

والملياردير البريطاني ليس غريبا على عالم الرياضة. وتمتلك شركة إنيوس نادي نيس المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي، وفريق لوزان المنافس في الدوري السويسري الممتاز، كما يعمل مع النادي الشريك رسينج أبيدجان من ساحل العاج. ويقف راتكليف خلف فريق جريناديرز، أحد أنجح فرق الدراجات في العالم.

وكانت توقعات التقييم الصادرة عن عائلة جليزر قوية بناء على الصفقات الأخرى المبرمة على مستوى العالم.

وفي العام الماضي، تمت عملية الاستحواذ على نادي تشيلسي لكرة القدم مقابل 3.1 مليار دولار من قبل مجموعة استثمارية بقيادة تود بولي وكليرليك كابيتال، قيمت النادي بما يوازي 5.7 أضعاف إيرادات السنة المالية الأخيرة.

ويعادل التقييم الذي اقترحه راتكليف أكثر من 11 ضعفا من إيرادات مانشستر يونايتد على مدار 12 شهرا الماضية، وفقا لبيانات بورصة لندن.

وأعلن النادي في نوفمبر 2022 أن عائلة جليزر كانت تستكشف إمكانية بيع جزء من أسهمها لاخراج جزء من أموالها من النادي.

ويملك يونايتد، بطل الدوري الإنجليزي 20 مرة، أكثر من 650 مليون مشجع حول العالم، وفقا لشركة كانتار لأبحاث السوق.

وطالب عدد كبير من المشجعين بتغيير الملكية.

رويترز