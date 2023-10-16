أستراليا تُغرّم إكس لفشلها في الإفصاح عن كيفية مراقبة محتوى إساءة معاملة الأطفال

MENAFN - Al-Borsa News) قررت مفوضية السلامة الإلكترونية الأسترالية اليوم الإثنين، تغريم منصة التواصل الاجتماعي“إكس” -المعروفة سابقاً باسم“تويتر”- إثر فشلها في الإفصاح بشكل دقيق عن كيفية مراقبتها لمحتوى إساءة معاملة الأطفال.

وقالت“جولي إنمان جرانت” مفوضة السلامة الإلكترونية في بيان صدر الأحد، إنه تم إرسال إشعار لمنصة“إكس” بتغريمها 610.5 ألف دولار أسترالي ( أو ما يعادل أكثر من380 ألف دولار أمريكي) بموجب القانون، مع إتاحة مهلة مدتها 28 يوماً للمنصة للرد على التحذير أو دفع الغرامة.

وأضافت“جرانت” أن المنصة أوضحت علانية أن مكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال يأتي على رأس أولوياتها، لكن الأمر لا يجب أن يكون مجرد تصريحات شفهية، بل يحتاج المنظمون إلى أفعال ملموسة تدعم هذه التعهدات.

ويأتي قرار المفوضية استناداً لقانون السلامة والأمن الإلكتروني الصادر عام 2021، والذي يقتضي تقديم مزودي الخدمات الإلكترونية تقارير حول كيفية مكافحة محتوى الإساءة للأطفال عبر منصاتهم، وتوقيع غرامات مدنية على الشركات التي تفشل في تلبية هذه المتطلبات.

وتابع البيان أن المفوضية أرسلت مذكرات قانونية تنطوي على أسئلة محددة لشركات أخرى بجانب“إكس”-أو“تويتر” حينها- مثل“جوجل” و”تيك توك” و”تويتش” و”ديسكورد”، بينما لم توفر الأولى إجابات لعدد كبير منها.

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