أستراليا تُغرّم إكس لفشلها في الإفصاح عن كيفية مراقبة محتوى إساءة معاملة الأطفال

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قررت مفوضية السلامة الإلكترونية الأسترالية اليوم الإثنين، تغريم منصة التواصل الاجتماعي“إكس” -المعروفة سابقاً باسم“تويتر”- إثر فشلها في الإفصاح بشكل دقيق عن كيفية مراقبتها لمحتوى إساءة معاملة الأطفال.
وقالت“جولي إنمان جرانت” مفوضة السلامة الإلكترونية في بيان صدر الأحد، إنه تم إرسال إشعار لمنصة“إكس” بتغريمها 610.5 ألف دولار أسترالي ( أو ما يعادل أكثر من380 ألف دولار أمريكي) بموجب القانون، مع إتاحة مهلة مدتها 28 يوماً للمنصة للرد على التحذير أو دفع الغرامة.
وأضافت“جرانت” أن المنصة أوضحت علانية أن مكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال يأتي على رأس أولوياتها، لكن الأمر لا يجب أن يكون مجرد تصريحات شفهية، بل يحتاج المنظمون إلى أفعال ملموسة تدعم هذه التعهدات.
ويأتي قرار المفوضية استناداً لقانون السلامة والأمن الإلكتروني الصادر عام 2021، والذي يقتضي تقديم مزودي الخدمات الإلكترونية تقارير حول كيفية مكافحة محتوى الإساءة للأطفال عبر منصاتهم، وتوقيع غرامات مدنية على الشركات التي تفشل في تلبية هذه المتطلبات.
وتابع البيان أن المفوضية أرسلت مذكرات قانونية تنطوي على أسئلة محددة لشركات أخرى بجانب“إكس”-أو“تويتر” حينها- مثل“جوجل” و”تيك توك” و”تويتش” و”ديسكورد”، بينما لم توفر الأولى إجابات لعدد كبير منها.
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