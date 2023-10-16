هبوط مؤشر نيكي 2% وسط تراجع أسهم شركات التكنولوجيا

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت الأسهم اليابانية خلال تداولات اليوم الإثنين، وسط تصاعد مخاوف الأسواق تجاه تدخل السلطات لدعم العملة المحلية في سوق الصرف، عقب تصريحات لوزير المالية خلال قمة وزراء مجموعة العشرين في طوكيو.

وقال“شونيتشي سوزوكي” وزير المالية الياباني في تصريحات صحفية عقب اجتماع وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لمجموعة العشرين يوم الجمعة، إن بلاده قد تلجأ لاتخاذ“التدابير الصحيحة” في سوق الصرف الأجنبي إثر زيادة تقلبات العملة نتيجة إجراءات تشديد السياسة النقدية حول العالم.

ومن جانب آخر، أوضح“سانجايا بانث” مدير قسم آسيا والمحيط الهادئ لدى صندوق النقد الدولي في تصريحات على هامش قمة مراكش، أن الصندوق لا يرى وجود داع لتدخل الحكومة اليابانية في سوق الصرف، مؤكداً أن هذه هي وجهة نظرهم، وقد تمتلك طوكيو معلومات أخرى بشأن الموقف.

وفي ختام التداولات، تراجع مؤشر“نيكي” بنسبة 2.03% إلى 31659 نقطة، بينما انخفض مؤشر“توبكس” الأوسع نطاقاً بنسبة 1.53% إلى 2273 نقطة.

وهبطت أسهم كل من“طوكيو إلكترون” و”أدفانتست” بنسبة 3.84% و4.79% على الترتيب، بينما قفز سهم“لوسون” المتخصصة في مبيعات تجزئة الطعام بنسبة 2.34% إثر رفعها توقعات أرباحها السنوية.

واستقرت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها اليابانية عند 149.59 ين .

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