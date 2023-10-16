هبوط مؤشر نيكي 2% وسط تراجع أسهم شركات التكنولوجيا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تراجعت الأسهم اليابانية خلال تداولات اليوم الإثنين، وسط تصاعد مخاوف الأسواق تجاه تدخل السلطات لدعم العملة المحلية في سوق الصرف، عقب تصريحات لوزير المالية خلال قمة وزراء مجموعة العشرين في طوكيو.
وقال“شونيتشي سوزوكي” وزير المالية الياباني في تصريحات صحفية عقب اجتماع وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لمجموعة العشرين يوم الجمعة، إن بلاده قد تلجأ لاتخاذ“التدابير الصحيحة” في سوق الصرف الأجنبي إثر زيادة تقلبات العملة نتيجة إجراءات تشديد السياسة النقدية حول العالم.
ومن جانب آخر، أوضح“سانجايا بانث” مدير قسم آسيا والمحيط الهادئ لدى صندوق النقد الدولي في تصريحات على هامش قمة مراكش، أن الصندوق لا يرى وجود داع لتدخل الحكومة اليابانية في سوق الصرف، مؤكداً أن هذه هي وجهة نظرهم، وقد تمتلك طوكيو معلومات أخرى بشأن الموقف.
وفي ختام التداولات، تراجع مؤشر“نيكي” بنسبة 2.03% إلى 31659 نقطة، بينما انخفض مؤشر“توبكس” الأوسع نطاقاً بنسبة 1.53% إلى 2273 نقطة.
وهبطت أسهم كل من“طوكيو إلكترون” و”أدفانتست” بنسبة 3.84% و4.79% على الترتيب، بينما قفز سهم“لوسون” المتخصصة في مبيعات تجزئة الطعام بنسبة 2.34% إثر رفعها توقعات أرباحها السنوية.
واستقرت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها اليابانية عند 149.59 ين .
أرقام
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