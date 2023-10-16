المفوضية الأوروبية: ألبانيا على الطريق الصحيح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي‎

MENAFN - Al-Borsa News) أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أن ألبانيا تسير على الطريق الصحيح نحو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقدته رئيسة المفوضية الأوروبية مع رئيس الوزراء الألباني إيدي راما، في العاصمة تيرانا؛ حيث أكدت أن طريق ألبانيا نحو نيل عضوية الاتحاد الأوروبي يسير بشكل جيد للغاية في الوقت الحالي وأن الأمر أصبح حقيقيًا.

وقالت، اليوم الاثنين، إن“توسيع الاتحاد الأوروبي يأتي على رأس أولوياتنا لأننا نريد أن ينضم شركاؤنا وجيراننا ويكملون اتحادنا، كما أنه في مصلحتنا لأنه سيعطي اتحادنا الوزن والنفوذ والقدرة على العمل، وسوف يجعل أوروبا أقوى وأكثر جرأة وأكبر في عالم سريع التغير، ولقد حققت ألبانيا الكثير بالفعل وأصبحت تسير بسلاسة نحو هدفها”.

وأضافت أنه“بينما نواصل العمل على الطريق نحو الانضمام، فإننا نبني بالفعل مستقبلنا المشترك، لذا، ينبغي لنا أن نبدأ في القيام بذلك على الفور لجعل بلدكم جاهزًا للعضوية، ولكن أيضًا لخلق فرص تجارية جديدة بيننا ولتقريب اقتصاداتنا، لقد بدأنا ذلك بخطة اقتصادية واستثمارية بقيمة 30 مليار يورو، وهي تقدم خدماتها بسرعة، حيث تمت بالفعل تعبئة أكثر من نصف التمويل بعد 3 سنوات، وفي ألبانيا، نجحت الخطة بالفعل في تعبئة 1.4 مليار يورو، وهناك مشاريع عظيمة مثل محطة فييرزا للطاقة الكهرومائية أو خط السكك الحديدية المؤدي إلى الاتحاد الأوروبي عبر الجبل الأسود، على الممر العاشر، وفي العام الماضي، أكملنا خطتنا الاستثمارية بحزمة دعم كبيرة في قطاع الطاقة”.

وسلَّطت رئيسة المفوضية الأوروبية الضوء على أهمية خطة النمو الجديدة لمنطقة غرب البلقان.. قائلة“إننا نتجه نحو مرحلة جديدة من العمل، إن هذه الخطة لديها القدرة، إذا قمنا بتنفيذها بشكل صحيح، على مضاعفة حجم اقتصادكم خلال هذا العقد ودفع عجلة النمو والتقارب، المبدأ هو أنه في بعض المناطق المحددة، سيكون لديك إمكانية الوصول إلى السوق الموحدة، ولهذا السبب، فإن الإصلاحات ضرورية والإصلاحات المصحوبة بالاستثمار، وهذا يفتح الباب أمام السوق الموحدة لدول غرب البلقان”.

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