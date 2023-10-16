المفوضية الأوروبية: ألبانيا على الطريق الصحيح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي‎

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أن ألبانيا تسير على الطريق الصحيح نحو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقدته رئيسة المفوضية الأوروبية مع رئيس الوزراء الألباني إيدي راما، في العاصمة تيرانا؛ حيث أكدت أن طريق ألبانيا نحو نيل عضوية الاتحاد الأوروبي يسير بشكل جيد للغاية في الوقت الحالي وأن الأمر أصبح حقيقيًا.
وقالت، اليوم الاثنين، إن“توسيع الاتحاد الأوروبي يأتي على رأس أولوياتنا لأننا نريد أن ينضم شركاؤنا وجيراننا ويكملون اتحادنا، كما أنه في مصلحتنا لأنه سيعطي اتحادنا الوزن والنفوذ والقدرة على العمل، وسوف يجعل أوروبا أقوى وأكثر جرأة وأكبر في عالم سريع التغير، ولقد حققت ألبانيا الكثير بالفعل وأصبحت تسير بسلاسة نحو هدفها”.
وأضافت أنه“بينما نواصل العمل على الطريق نحو الانضمام، فإننا نبني بالفعل مستقبلنا المشترك، لذا، ينبغي لنا أن نبدأ في القيام بذلك على الفور لجعل بلدكم جاهزًا للعضوية، ولكن أيضًا لخلق فرص تجارية جديدة بيننا ولتقريب اقتصاداتنا، لقد بدأنا ذلك بخطة اقتصادية واستثمارية بقيمة 30 مليار يورو، وهي تقدم خدماتها بسرعة، حيث تمت بالفعل تعبئة أكثر من نصف التمويل بعد 3 سنوات، وفي ألبانيا، نجحت الخطة بالفعل في تعبئة 1.4 مليار يورو، وهناك مشاريع عظيمة مثل محطة فييرزا للطاقة الكهرومائية أو خط السكك الحديدية المؤدي إلى الاتحاد الأوروبي عبر الجبل الأسود، على الممر العاشر، وفي العام الماضي، أكملنا خطتنا الاستثمارية بحزمة دعم كبيرة في قطاع الطاقة”.
وسلَّطت رئيسة المفوضية الأوروبية الضوء على أهمية خطة النمو الجديدة لمنطقة غرب البلقان.. قائلة“إننا نتجه نحو مرحلة جديدة من العمل، إن هذه الخطة لديها القدرة، إذا قمنا بتنفيذها بشكل صحيح، على مضاعفة حجم اقتصادكم خلال هذا العقد ودفع عجلة النمو والتقارب، المبدأ هو أنه في بعض المناطق المحددة، سيكون لديك إمكانية الوصول إلى السوق الموحدة، ولهذا السبب، فإن الإصلاحات ضرورية والإصلاحات المصحوبة بالاستثمار، وهذا يفتح الباب أمام السوق الموحدة لدول غرب البلقان”.
أ ش أ
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