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تباطؤ التضخم في قطر خلال سبتمبر إلى 1.8%

10/16/2023 4:21:46 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تباطأ معدل التضخم في قطر خلال سبتمبر الماضي إلى 1.8% على أساس سنوي من 2.38% في أغسطس، بحسب ما أعلنه جهاز التخطيط والإحصاء القطري في بيان على موقعه الإلكتروني.

قال جهاز الإحصاء إن معدلات الأسعار ارتفعت في 8 مجموعات من أصل 12 مجموعة من السلع والخدمات يرصدها المؤشر القياسي لأسعار المستهلك في البلاد.

أشار إلى أن زيادة الأسعار شملت كلاً من مجموعة التعليم، والغذاء والمشروبات، والترفيه والثقافة، والملابس والأحذية، والنقل، إلى جانب مجموعة السلع والخدمات الأخرى ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية ومجموعة المطاعم والفنادق.

في المقابل، انخفضت الأسعار في مجموعة واحدة هي الاتصالات بنسبة 0.23%، بينما لم يحدث أي تغيير على مجموعات التبغ، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، والصحة، بحسب ما جاء في البيان.

اقتصاد الشرق

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