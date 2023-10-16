تباطؤ التضخم في قطر خلال سبتمبر إلى 1.8%

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تباطأ معدل التضخم في قطر خلال سبتمبر الماضي إلى 1.8% على أساس سنوي من 2.38% في أغسطس، بحسب ما أعلنه جهاز التخطيط والإحصاء القطري في بيان على موقعه الإلكتروني.
قال جهاز الإحصاء إن معدلات الأسعار ارتفعت في 8 مجموعات من أصل 12 مجموعة من السلع والخدمات يرصدها المؤشر القياسي لأسعار المستهلك في البلاد.
أشار إلى أن زيادة الأسعار شملت كلاً من مجموعة التعليم، والغذاء والمشروبات، والترفيه والثقافة، والملابس والأحذية، والنقل، إلى جانب مجموعة السلع والخدمات الأخرى ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية ومجموعة المطاعم والفنادق.
في المقابل، انخفضت الأسعار في مجموعة واحدة هي الاتصالات بنسبة 0.23%، بينما لم يحدث أي تغيير على مجموعات التبغ، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، والصحة، بحسب ما جاء في البيان.
اقتصاد الشرق
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