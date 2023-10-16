عاجل.. البورصة تقفز 1.3% في بداية التداولات.. وسهم موبكو يحلق 10%

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 بنسبة 1.3% في أول 10 دقائق من بداية تداولات جلسة اليوم الإثنين ليلامس مستوى 20600 نقطة، وسط تحليق سهم“موبكو” 10% وإيقاف التداول عليه في بداية الجلسة.

وسجل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 ارتفاعًا بنسبة 1.3% ليصل إلى مستوى 20600 نقطة، وارتفع مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 3754 نقطة.

وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا ببة 0.7% ليصل إلي مستوى 5674 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGX30 capped بنسبة 1.77% ليصل لمستوى 25027 نقطة.

وسجل السوق قيم تداولات 61 مليون جنيه، من خلال تداول 10 مليون سهم، بتنفيذ 1.2 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 139 شركة مقيدة، ارتفع منها 15 سهمًا، وتراجع 11 سهم، في حين لم تتغير أسعار 113 سهمًا آخرين.

وقفز سهم مصر لإنتاج الأسمدة“موبكو” بنسبة 10.3% في بداية الجلسة ما دفع إدارة البورصة لإيقاف التداول عليه لمدة 10 دقائق لتجاوزه نسبة 10% ليصل السهم إلى مستوى 485.4 جنيه.

وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة مستوى 1.41 تريليون جنيه.

وتوجه المستثمرين العرب نحو البيع بصافي قيمة 2 3 مليون جنيه ، فيما حقق المصريين والأجانب صافي شراء بقيمة 1.1 مليون جنيه و1.2 مليون جنيه على التوالى.