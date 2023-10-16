عاجل.. البورصة تقفز 1.3% في بداية التداولات.. وسهم موبكو يحلق 10%

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 بنسبة 1.3% في أول 10 دقائق من بداية تداولات جلسة اليوم الإثنين ليلامس مستوى 20600 نقطة، وسط تحليق سهم“موبكو” 10% وإيقاف التداول عليه في بداية الجلسة.
وسجل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 ارتفاعًا بنسبة 1.3% ليصل إلى مستوى 20600 نقطة، وارتفع مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 3754 نقطة.
وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا ببة 0.7% ليصل إلي مستوى 5674 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGX30 capped بنسبة 1.77% ليصل لمستوى 25027 نقطة.
وسجل السوق قيم تداولات 61 مليون جنيه، من خلال تداول 10 مليون سهم، بتنفيذ 1.2 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 139 شركة مقيدة، ارتفع منها 15 سهمًا، وتراجع 11 سهم، في حين لم تتغير أسعار 113 سهمًا آخرين.
وقفز سهم مصر لإنتاج الأسمدة“موبكو” بنسبة 10.3% في بداية الجلسة ما دفع إدارة البورصة لإيقاف التداول عليه لمدة 10 دقائق لتجاوزه نسبة 10% ليصل السهم إلى مستوى 485.4 جنيه.
وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة مستوى 1.41 تريليون جنيه.
وتوجه المستثمرين العرب نحو البيع بصافي قيمة 2 3 مليون جنيه ، فيما حقق المصريين والأجانب صافي شراء بقيمة 1.1 مليون جنيه و1.2 مليون جنيه على التوالى.
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