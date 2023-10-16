دومتي تقترح توزيع 56.5 مليون جنيه على المساهمين

MENAFN - Al-Borsa News) اقترح مجلس إدارة شركة الصناعات الغذائية العربية“دومتي”، إجراء توزيعات نقدية بقيمة 56.5 مليون جنيه على المساهمين عن العام الماضي.

ويتضمن المقترح توزيع كوبون نقدي بقيمة 20 قرشًا للسهم، رهنًا بموافقة عمومية الشركة.

وكانت تقدمت شركة الصناعات الغذائية العربية“دومتي”، إلى إدارة البورصة بمستندات قيد تعديل غرضها و مركزها الرئيسي و محلها القانوني في ضوء تعديل المادة 3 و4 من النظام الأساسي للشركة.

وقالت البورصة، إن المستندات المقدمة من الشركة جارى فحصها تمهيدًا للعرض على لجنة القيد.

كشفت شركة الصناعات الغذائية العربية“دومتي” عن إتمام عملية نقل الملكية بجلسة اليوم على أسهمها بآلية الصفقات ذات الحجم الكبير، والتي تأتي في إطار إعادة الهيكلة بين أطراف المجموعة المرتبطة.

وأوضحت دومتي، أن إعادة الهيكلة تمت على عدد 69.55 مليون سهم من الأسهم المملوكة لعائلة الدماطي والتي تمثل 24.61% من إجمالي أسهم دومتي، حيث تم نقل ملكيتها لصالح شركة International Dairy Investment ( جزر الكايمن).

وأضافت أن شركة International Dairy Investment طرف مرتبط بعائلة الدماطي، ومملوكة بالكامل لأطراف العائلة ( البائعين).

وذكرت أن أطراف الصفقة حصلت على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على إتمام الصفقة دون سداد المقابل النقدي.

وأكدت أن عائلة الدماطي لا تزال تحتفظ بنسبة الملكية في شركة دومتي كما هي ولكن بشكل غير مباشر.

ونوهت أن إعادة الهيكلة لن يترتب عليها أي تعديل في هيكل ملكية دومتي، حيث أن المستفيد النهائي لم يتغير.

وكانت أقرت الجمعية العامة العادية لشركة الصناعات الغذائية العربية“دومتي”، تعديل مواد بالنظام الأساسي للشركة.

وتقرر تعديل المادة 3 من النظام الأساسي والخاصة بغرض الشركة، وتعديل المادة 4 والخاصة بإضافة فرع جديد.

ويتضمن تعديل المادة 3 من النظام الأساسي الخاصة بغرض الشركة بإضافة نشاط“صناعة الأغذية الخاصة -مكملات غذائية والمخبوزات بكافة أنواعها”.

ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير إفصاح شركة الصناعات الغذائية العربية“دومتي”، بشأن إضافة نشاط جديد لغرض الشركة.

ويتضمن الإفصاح تعديل المادة 3 من النظام الأساسي الخاصة بغرض الشركة بإضافة نشاط“صناعة الأغذية الخاصة -مكملات غذائية والمخبوزات بكافة أنواعها”.

وتضاعفت أرباح شركة الصناعات الغذائية العربية“دومتي” 3 مرات خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل 151.2 مليون جنيه، مقارنة بربح 50.3 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2022.

وزادت مبيعات الشركة في الربع الأول من العام الجاري لتصل 1.7 مليار جنيه، مقابل مبيعات 1.12 مليار جنيه في الربع المقارن من 2022.

وكانت أقرت الجمعية العامة العادية لشركة الصناعات الغذائية العربية“دومتي”، توزيع كوبون نقدي بواقع 50 قرشاً للسهم، بقية إجمالية 141.3 مليون جنيه.

واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للعام الماضي.

وكان اقترح مجلس إدارة شركة الصناعات الغذائية العربية“دومتي”، توزيعات نقدية للمساهمين بقيمة 50 قرشًا عن أرباح العام الماضي.

وتضمن المقترح توزيع كوبون نقدي بواقع 50 قرشًا للسهم بإجمالي 141.3 مليون جنيه.

وتضاعفت أرباح شركة الصناعات الغذائية العربية“دومتي” بنسبة 267% خلال العام الماضي، لتصل 265.7 مليون جنيه، مقارنة بربح 72.4 مليون جنيه في 2021.

وزادت مبيعات الشركة في العام الماضي لتصل إلى 5.21 مليار جنيه، مقابل مبيعات 3.36 مليار جنيه في 2021.

وكانت كشفت إدارة البورصة، عن تنفيذ عرض الشراء الإجباري على أسهم شركة الصناعات الغذائية العربية“دومتي” بقيمة إجمالية 511.59 مليون جنيه.

وكانت تلقت هيئة الرقابة المالية، خطابًا بتعديل سعر عرض الشراء المقدم من شركة Expedition investment للاستحواذ على أسهم شركة الصناعات الغذائية العربية”دومتي” إلى 5.5 جنيه للسهم.

وقالت الرقابة المالية إن Expedition investment قامت بتعديل عرض الشراء الإجباري ليصبح 5.5 جنيه للسهم بدلًا من 5 جنيه للسهم.

ويتضمن عرض شركة Expedition investments شراء حتى عدد 96.18 مليون سهم بنسبة 34% والمكملة لنسبة 90% من أسهم دومتي.

وكانت حددت شركة ((بى دى أو كيز للاستشارات المالية)) القيمة العادلة لسعر سهم شركة الصناعات الغذائية العربية (دومتي) عند 6.9 جنيه للسهم.

ووفقاً لدراسة القيمة العادلة التى أطلعت عليها جريدة ((البورصة))، فإن إجمالى حقوق المساهمين يبلغ نحو مليارى جنيه، وتم تحديد قيمة السهم بناء على طريقة التدفقات النقدية المخصومة.