دومتي تقترح توزيع 56.5 مليون جنيه على المساهمين

(MENAFN
- Al-Borsa News)
اقترح مجلس إدارة شركة الصناعات الغذائية العربية“دومتي”، إجراء توزيعات نقدية بقيمة 56.5 مليون جنيه على المساهمين عن العام الماضي.
ويتضمن المقترح توزيع كوبون نقدي بقيمة 20 قرشًا للسهم، رهنًا بموافقة عمومية الشركة.
وكانت تقدمت شركة الصناعات الغذائية العربية“دومتي”، إلى إدارة البورصة بمستندات قيد تعديل غرضها و مركزها الرئيسي و محلها القانوني في ضوء تعديل المادة 3 و4 من النظام الأساسي للشركة.
وقالت البورصة، إن المستندات المقدمة من الشركة جارى فحصها تمهيدًا للعرض على لجنة القيد.
كشفت شركة الصناعات الغذائية العربية“دومتي” عن إتمام عملية نقل الملكية بجلسة اليوم على أسهمها بآلية الصفقات ذات الحجم الكبير، والتي تأتي في إطار إعادة الهيكلة بين أطراف المجموعة المرتبطة.
وأوضحت دومتي، أن إعادة الهيكلة تمت على عدد 69.55 مليون سهم من الأسهم المملوكة لعائلة الدماطي والتي تمثل 24.61% من إجمالي أسهم دومتي، حيث تم نقل ملكيتها لصالح شركة International Dairy Investment ( جزر الكايمن).
وأضافت أن شركة International Dairy Investment طرف مرتبط بعائلة الدماطي، ومملوكة بالكامل لأطراف العائلة ( البائعين).
وذكرت أن أطراف الصفقة حصلت على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على إتمام الصفقة دون سداد المقابل النقدي.
وأكدت أن عائلة الدماطي لا تزال تحتفظ بنسبة الملكية في شركة دومتي كما هي ولكن بشكل غير مباشر.
ونوهت أن إعادة الهيكلة لن يترتب عليها أي تعديل في هيكل ملكية دومتي، حيث أن المستفيد النهائي لم يتغير.
وكانت أقرت الجمعية العامة العادية لشركة الصناعات الغذائية العربية“دومتي”، تعديل مواد بالنظام الأساسي للشركة.
وتقرر تعديل المادة 3 من النظام الأساسي والخاصة بغرض الشركة، وتعديل المادة 4 والخاصة بإضافة فرع جديد.
ويتضمن تعديل المادة 3 من النظام الأساسي الخاصة بغرض الشركة بإضافة نشاط“صناعة الأغذية الخاصة -مكملات غذائية والمخبوزات بكافة أنواعها”.
ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير إفصاح شركة الصناعات الغذائية العربية“دومتي”، بشأن إضافة نشاط جديد لغرض الشركة.
ويتضمن الإفصاح تعديل المادة 3 من النظام الأساسي الخاصة بغرض الشركة بإضافة نشاط“صناعة الأغذية الخاصة -مكملات غذائية والمخبوزات بكافة أنواعها”.
وتضاعفت أرباح شركة الصناعات الغذائية العربية“دومتي” 3 مرات خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل 151.2 مليون جنيه، مقارنة بربح 50.3 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2022.
وزادت مبيعات الشركة في الربع الأول من العام الجاري لتصل 1.7 مليار جنيه، مقابل مبيعات 1.12 مليار جنيه في الربع المقارن من 2022.
وكانت أقرت الجمعية العامة العادية لشركة الصناعات الغذائية العربية“دومتي”، توزيع كوبون نقدي بواقع 50 قرشاً للسهم، بقية إجمالية 141.3 مليون جنيه.
واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للعام الماضي.
وكان اقترح مجلس إدارة شركة الصناعات الغذائية العربية“دومتي”، توزيعات نقدية للمساهمين بقيمة 50 قرشًا عن أرباح العام الماضي.
وتضمن المقترح توزيع كوبون نقدي بواقع 50 قرشًا للسهم بإجمالي 141.3 مليون جنيه.
وتضاعفت أرباح شركة الصناعات الغذائية العربية“دومتي” بنسبة 267% خلال العام الماضي، لتصل 265.7 مليون جنيه، مقارنة بربح 72.4 مليون جنيه في 2021.
وزادت مبيعات الشركة في العام الماضي لتصل إلى 5.21 مليار جنيه، مقابل مبيعات 3.36 مليار جنيه في 2021.
وكانت كشفت إدارة البورصة، عن تنفيذ عرض الشراء الإجباري على أسهم شركة الصناعات الغذائية العربية“دومتي” بقيمة إجمالية 511.59 مليون جنيه.
وكانت تلقت هيئة الرقابة المالية، خطابًا بتعديل سعر عرض الشراء المقدم من شركة Expedition investment للاستحواذ على أسهم شركة الصناعات الغذائية العربية”دومتي” إلى 5.5 جنيه للسهم.
وقالت الرقابة المالية إن Expedition investment قامت بتعديل عرض الشراء الإجباري ليصبح 5.5 جنيه للسهم بدلًا من 5 جنيه للسهم.
ويتضمن عرض شركة Expedition investments شراء حتى عدد 96.18 مليون سهم بنسبة 34% والمكملة لنسبة 90% من أسهم دومتي.
وكانت حددت شركة ((بى دى أو كيز للاستشارات المالية)) القيمة العادلة لسعر سهم شركة الصناعات الغذائية العربية (دومتي) عند 6.9 جنيه للسهم.
ووفقاً لدراسة القيمة العادلة التى أطلعت عليها جريدة ((البورصة))، فإن إجمالى حقوق المساهمين يبلغ نحو مليارى جنيه، وتم تحديد قيمة السهم بناء على طريقة التدفقات النقدية المخصومة.
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