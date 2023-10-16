عمومية مطاحن الإسكندرية تُقر توزيع 55 قرشًا للسهم

MENAFN - Al-Borsa News) أقرت الجمعية العامة العادية لشركة مطاحن الإسكندرية، توزيع 18.1 مليون جنيه على المساهمين بواقع كوبون نقدي قدره 55 قرشًا للسهم.

واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للعام المالي الماضي.

وكان اقترح مجلس إدارة شركة مطاحن الإسكندرية، إجراء توزيعات نقدية بقيمة 55 قرشًا للمساهمين عن أرباح العام المالي الماضي المنتهي في يونيو.

ومن المقرر أن تنعقد الجمعية العامة للشركة يوم الأحد الموافق 15 أكتوبر المقبل للنظر في قائمة توزيعات الأرباح المقترحة عن العام المالي الماضي.

وارتفعت أرباح شركة مطاحن الإسكندرية بنسبة 20.3% خلال العام المالي الماضي (2022- 2023)، لتصل 44.5 مليون جنيه، مقارنة بربح 37 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.

وزادت مبيعات الشركة خلال العام المالي الماضي لتصل 257.1 مليون جنيه، مقابل 220.4 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.

وكانت ارتفعت أرباح شركة مطاحن الإسكندرية بنسبة 27% خلال أول 9 أشهر من العام المالي الجاري، لتصل 31 مليون جنيه مقارنة بربح 24.4 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وزادت إيرادات الشركة خلال التسعة اشهر إلى 186.86 مليون جنيه، مقابل 153.4 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأرجعت الشركة نمو الأرباح إلى قيامها بشحن كمية 20335 طن دقيق 87.50% للشركات الشقيقة بمتوسط يعادل 23240 طن قمح مما أدى إلى زيادة الكمية، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الطحن من 500 جنيه إلى 550 جنيه للطن شاملة الضريبة.

كما أرجعت ارتفاع الأرباح إلى زيادة عائد تسويق النخالة من 10% إلى 15%، وتحقيق مبيعات المخلفات خلال الفترة نحو 6.88 ألف جنيه، وتأثير الفائض بنحو 165 ألف جنيه أرباح رأسمالية تمثل صافي قيمة بيع أصول ثابتة.

وكانت ارتفعت أرباح شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية بنسبة 47.8% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، لتصل 8.4 مليون جنيه، مقارنة بصافي ربح 5.69 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر لتصل 56.71 مليون جنيه، مقابل 46.1 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وكانت أقرت الجمعية العامة العادية لشركة مطاحن ومخابز الإسكندرية، توزيع كوبون نقدي على المساهمين بواقع 40 قرشًا للسهم وبقيمة اجمالية 13.15 مليون جنيه.

واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للعام المالي الماضي.

فيما وافقت العمومية غير العادية، على بيع 12 خط إنتاج خبز نصف آلي بمشتملاته، و2 خطوط إنتاج كوحدات أو معدات منفصلة، وكذلك بيع بعض الوحدات المتوقفة والأصول غير المستغلة.

كما قررت بيع خطي إنتاج المكرونة بمصنعي مينا محرم بك والرأس السوداء.