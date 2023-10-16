عمومية مطاحن الإسكندرية تُقر توزيع 55 قرشًا للسهم

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أقرت الجمعية العامة العادية لشركة مطاحن الإسكندرية، توزيع 18.1 مليون جنيه على المساهمين بواقع كوبون نقدي قدره 55 قرشًا للسهم.
واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للعام المالي الماضي.
وكان اقترح مجلس إدارة شركة مطاحن الإسكندرية، إجراء توزيعات نقدية بقيمة 55 قرشًا للمساهمين عن أرباح العام المالي الماضي المنتهي في يونيو.
ومن المقرر أن تنعقد الجمعية العامة للشركة يوم الأحد الموافق 15 أكتوبر المقبل للنظر في قائمة توزيعات الأرباح المقترحة عن العام المالي الماضي.
وارتفعت أرباح شركة مطاحن الإسكندرية بنسبة 20.3% خلال العام المالي الماضي (2022- 2023)، لتصل 44.5 مليون جنيه، مقارنة بربح 37 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.
وزادت مبيعات الشركة خلال العام المالي الماضي لتصل 257.1 مليون جنيه، مقابل 220.4 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.
وكانت ارتفعت أرباح شركة مطاحن الإسكندرية بنسبة 27% خلال أول 9 أشهر من العام المالي الجاري، لتصل 31 مليون جنيه مقارنة بربح 24.4 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وزادت إيرادات الشركة خلال التسعة اشهر إلى 186.86 مليون جنيه، مقابل 153.4 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وأرجعت الشركة نمو الأرباح إلى قيامها بشحن كمية 20335 طن دقيق 87.50% للشركات الشقيقة بمتوسط يعادل 23240 طن قمح مما أدى إلى زيادة الكمية، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الطحن من 500 جنيه إلى 550 جنيه للطن شاملة الضريبة.
كما أرجعت ارتفاع الأرباح إلى زيادة عائد تسويق النخالة من 10% إلى 15%، وتحقيق مبيعات المخلفات خلال الفترة نحو 6.88 ألف جنيه، وتأثير الفائض بنحو 165 ألف جنيه أرباح رأسمالية تمثل صافي قيمة بيع أصول ثابتة.
وكانت ارتفعت أرباح شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية بنسبة 47.8% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، لتصل 8.4 مليون جنيه، مقارنة بصافي ربح 5.69 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وتراجعت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر لتصل 56.71 مليون جنيه، مقابل 46.1 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وكانت أقرت الجمعية العامة العادية لشركة مطاحن ومخابز الإسكندرية، توزيع كوبون نقدي على المساهمين بواقع 40 قرشًا للسهم وبقيمة اجمالية 13.15 مليون جنيه.
واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للعام المالي الماضي.
فيما وافقت العمومية غير العادية، على بيع 12 خط إنتاج خبز نصف آلي بمشتملاته، و2 خطوط إنتاج كوحدات أو معدات منفصلة، وكذلك بيع بعض الوحدات المتوقفة والأصول غير المستغلة.
كما قررت بيع خطي إنتاج المكرونة بمصنعي مينا محرم بك والرأس السوداء.
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