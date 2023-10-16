القبض على الرئيس السابق لـ بنك أوف تشاينا بتهم تتعلق بتلقي رشوة

MENAFN - Al-Borsa News) ألقت السلطات الصينية القبض على“ليو ليانج” الرئيس السابق لمجلس إدارة“بنك أوف تشاينا” المملوك للدولة، للاشتباه في تورطه بعمليات تلقي رشاوي ومنح قروض غير قانونية، وفق ما نقلته وكالة“شينخوا” للأنباء.

ويأتي اعتقال“ليانج” بعد نحو أسبوع من فصله من الحزب الشيوعي الحاكم في الصين، بعد اتهامات من قبل اللجنة المركزية لفحص الانضباط بارتكاب مخالفات، والقيام بمجموعة من الأنشطة غير المشروعة التي أدت إلى مخاطر مالية كبيرة، وفقاً لشبكة الإذاعة البريطانية“بي بي سي”.

وتشمل اتهامات اللجنة، منح“ليانج” قروضاً بشكل غير قانوني، وإحضار منشورات محظورة إلى البلاد، واستخدام منصبه في البنك لقبول الرشاوى والامتيازات الأخرى، مثل الدعوات إلى النوادي الخاصة ومنتجعات التزلج.

وشغل“ليو ليانج” – البالغ من العمر 62 عامًا – مناصب رفيعة في البنك المركزي الصيني وبنك التصدير والاستيراد، بينما تمت ترقيته ليصبح رئيسًا لـ“بنك أوف تشاينا” في عام 2019 حتى استقال من منصبه في مارس الماضي.

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