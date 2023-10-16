القبض على الرئيس السابق لـ بنك أوف تشاينا بتهم تتعلق بتلقي رشوة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ألقت السلطات الصينية القبض على“ليو ليانج” الرئيس السابق لمجلس إدارة“بنك أوف تشاينا” المملوك للدولة، للاشتباه في تورطه بعمليات تلقي رشاوي ومنح قروض غير قانونية، وفق ما نقلته وكالة“شينخوا” للأنباء.
ويأتي اعتقال“ليانج” بعد نحو أسبوع من فصله من الحزب الشيوعي الحاكم في الصين، بعد اتهامات من قبل اللجنة المركزية لفحص الانضباط بارتكاب مخالفات، والقيام بمجموعة من الأنشطة غير المشروعة التي أدت إلى مخاطر مالية كبيرة، وفقاً لشبكة الإذاعة البريطانية“بي بي سي”.
وتشمل اتهامات اللجنة، منح“ليانج” قروضاً بشكل غير قانوني، وإحضار منشورات محظورة إلى البلاد، واستخدام منصبه في البنك لقبول الرشاوى والامتيازات الأخرى، مثل الدعوات إلى النوادي الخاصة ومنتجعات التزلج.
وشغل“ليو ليانج” – البالغ من العمر 62 عامًا – مناصب رفيعة في البنك المركزي الصيني وبنك التصدير والاستيراد، بينما تمت ترقيته ليصبح رئيسًا لـ“بنك أوف تشاينا” في عام 2019 حتى استقال من منصبه في مارس الماضي.
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