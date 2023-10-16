أسعار الغاز تهدأ في أوروبا بفضل توقعات الطقس المعتدل

MENAFN - Al-Borsa News) انخفضت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا بعدما ارتفعت أكثر من 40% الأسبوع الماضي، حيث وضع المتداولين في اعتبارهم توقعات الطقس المعتدل والجهود الدولية المبذولة لاحتواء الصراع في الشرق الأوسط.

تراجعت العقود المستقبلية التي تشكل مؤشراً رئيسياً لأسواق القارة بما يصل إلى 6.5% يوم الاثنين. ومن المتوقع أن تعود درجات الحرارة في فرنسا وألمانيا وبعض الأجزاء الأخرى من المنطقة إلى مستوياتها الطبيعية أو أعلى قليلاً من المتوسط خلال الأيام القليلة المقبلة بعد انزواء موجة البرد الحالية، وفقا لما ذكره موقع“ماكسار تكنولوجيز” (Maxar Technologies).

كما تساعد عودة إمدادات النرويج (أكبر مزودة للغاز في أوروبا) على تخفيف مخاطر العرض التي أثارت تقلبات في أسواق الغاز مؤخراً. وإلى جانب ذلك، أدت الجهود التي بذلتها الولايات المتحدة وحلفاؤها لمنع الصراع بين إسرائيل وحماس من الانتشار في المنطقة الأوسع نطاقاً إلى كبح المخاوف المتعلقة بتأثير الصراع على تدفقات الغاز.

إمدادات الغاز العالمية مهددة

مع ذلك، يراقب المتعاملون عن كثب الإمدادات في جميع أنحاء العالم، حيث ما تزال السوق مهددة وحساسة للغاية لأي تغييرات في إمدادات الغاز.

في أستراليا، جدد عمال الغاز الطبيعي المسال دعوتهم لاستئناف الإضرابات يوم الخميس في منشآت شركة“شيفرون”، ما يهدد بانقطاع الإمدادات فيما تستمر المفاوضات بين الجانبين.

وتراجع سعر عقود الغاز الهولندية لأقرب شهر، وهي العقود التي ينظر لها مؤشر رئيسي للسوق الأوروبية، بنسبة 4.9% إلى 51.33 يورو لكل ميغاواط في أمستردام. كما هبط العقد المعادل له في المملكة المتحدة بنسبة 4.8%.

اقتصاد الشرق