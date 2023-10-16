سهم موبكو يقفز 11.3% ليصل إلى 490 جنيه بمستهل التعاملات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قفز سهم شركة مصر لإنتاج الاسمدة“موبكو” في مستهل تداولات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 11.3%، ليصل سعره إلى 490 جنيه، بقيمة تداولات 49.9 مليون جنيه، منفذة على 103 ألف سهم.
وقررت إدارة البورصة المصرية إيقاف التداول على السهم لمدة 10 دقائق بعد أن تجاوز ارتفاع السهم 10% في بداية الجلسة.
وتخطط الحكومة لبيع حصص من شركة“مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو”، ، وفقًا لتصريحات سابقة من مصادر قريبة الصلة لصحيفة“البورصة”.
وأوضحت المصادر أن سيتم بيع تلك الحصص فى إطار الاستثمارات الأقرب للتخارج والتي تمتلك بها حصص مباشرة.
وستشمل الدراسة التى تقوم بها الحكومة التخارج من حصة إضافية من شركة موبكو من الممكن أن تصل إلى 15% قبل نهاية العام الجارى.
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