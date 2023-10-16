سهم موبكو يقفز 11.3% ليصل إلى 490 جنيه بمستهل التعاملات

MENAFN - Al-Borsa News) قفز سهم شركة مصر لإنتاج الاسمدة“موبكو” في مستهل تداولات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 11.3%، ليصل سعره إلى 490 جنيه، بقيمة تداولات 49.9 مليون جنيه، منفذة على 103 ألف سهم.

وقررت إدارة البورصة المصرية إيقاف التداول على السهم لمدة 10 دقائق بعد أن تجاوز ارتفاع السهم 10% في بداية الجلسة.

وتخطط الحكومة لبيع حصص من شركة“مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو”، ، وفقًا لتصريحات سابقة من مصادر قريبة الصلة لصحيفة“البورصة”.

وأوضحت المصادر أن سيتم بيع تلك الحصص فى إطار الاستثمارات الأقرب للتخارج والتي تمتلك بها حصص مباشرة.

وستشمل الدراسة التى تقوم بها الحكومة التخارج من حصة إضافية من شركة موبكو من الممكن أن تصل إلى 15% قبل نهاية العام الجارى.