الرقابة المالية تنتهي من أول جداول حياة مصرية في تاريخ صناعة التأمين

(MENAFN
- Al-Borsa News) فريد: الجداول الجديدة تستهدف تعزيز قدرات الشركات لتسعير الوثائق
انتهت الهيئة العامة للرقابة المالية من تطوير ونشر أول جداول حياة إكتوارية مصرية، لأول مرة في تاريخ صناعة التأمين بمصر، على أن يتم تعميمها على كافة شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال خلال ساعات.
وأكدت الهيئة، على ضرورة التزام الشركات المخاطبة بموافاة الهيئة نهاية كل سنة ميلادية ببيان إحصائي لمعدلات الوفاة الفعلية لديها مقارنة بالمعدلات الواردة بالجداول الجديدة، ووفقا للنموذج الإلكتروني الذي تعده الهيئة في هذا الشأن.
وتستهدف الجداول الجديدة تعزيز قدرات شركات التأمين على تسعير منتجاتها بكفاءة تراعي التطور الذي يطرأ على كافة البيانات والمؤشرات المتعلقة بذلك.
من جانبه، قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة، أن الجداول الجديدة ستساعد الشركات على تسعير منتجاتها التأمينية وفق تطور البيانات والإحصاءات ذات الصلة وبشكل كفء يراعي كافة المتغيرات المؤثرة في عملية التسعير.
أضاف فريد، أن تلك الجداول تكتسب أهمية استثنائية حيث أن الجداول التي يتم استخدامها حالياً تعتمد على جداول الحياة الإكتوارية الإنجليزية الصادرة منذ عام 1967 كأقرب النماذج التي تتواكب مع الواقع المصري فيما يتعلق بمعدلات الوفاة والعجز؛ مضيفا أن مصر هي أول دولة عربية لديها جداول حياة خاصة بها.
وبحسب فريد؛ يمكن للشركات فى المرحلة الحالية الاستعانة بالجداول الجديدة بشكل استرشادي مع إخطار الهيئة بشكل مستمر لتحديث البيانات ومتابعة النتائج وتقييم الأداء.
أوضح بأن الجداول الإكتوارية الجديدة تأتي ضمن الإجراءات التي تعمل عليها الهيئة لتحديث القطاع بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية لأسواق التأمين كأحد الوسائل التي تعزز من مستويات حماية حقوق حملة الوثائق، من خلال تحقيق مستوى أكبر من الدقة عند حساب الاحتياطيات الحسابية والنماذج الإكتوارية لوثائق تأمينات الحياة.
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