الرقابة المالية تنتهي من أول جداول حياة مصرية في تاريخ صناعة التأمين

انتهت الهيئة العامة للرقابة المالية من تطوير ونشر أول جداول حياة إكتوارية مصرية، لأول مرة في تاريخ صناعة التأمين بمصر، على أن يتم تعميمها على كافة شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال خلال ساعات.

وأكدت الهيئة، على ضرورة التزام الشركات المخاطبة بموافاة الهيئة نهاية كل سنة ميلادية ببيان إحصائي لمعدلات الوفاة الفعلية لديها مقارنة بالمعدلات الواردة بالجداول الجديدة، ووفقا للنموذج الإلكتروني الذي تعده الهيئة في هذا الشأن.

وتستهدف الجداول الجديدة تعزيز قدرات شركات التأمين على تسعير منتجاتها بكفاءة تراعي التطور الذي يطرأ على كافة البيانات والمؤشرات المتعلقة بذلك.

من جانبه، قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة، أن الجداول الجديدة ستساعد الشركات على تسعير منتجاتها التأمينية وفق تطور البيانات والإحصاءات ذات الصلة وبشكل كفء يراعي كافة المتغيرات المؤثرة في عملية التسعير.

أضاف فريد، أن تلك الجداول تكتسب أهمية استثنائية حيث أن الجداول التي يتم استخدامها حالياً تعتمد على جداول الحياة الإكتوارية الإنجليزية الصادرة منذ عام 1967 كأقرب النماذج التي تتواكب مع الواقع المصري فيما يتعلق بمعدلات الوفاة والعجز؛ مضيفا أن مصر هي أول دولة عربية لديها جداول حياة خاصة بها.

وبحسب فريد؛ يمكن للشركات فى المرحلة الحالية الاستعانة بالجداول الجديدة بشكل استرشادي مع إخطار الهيئة بشكل مستمر لتحديث البيانات ومتابعة النتائج وتقييم الأداء.

أوضح بأن الجداول الإكتوارية الجديدة تأتي ضمن الإجراءات التي تعمل عليها الهيئة لتحديث القطاع بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية لأسواق التأمين كأحد الوسائل التي تعزز من مستويات حماية حقوق حملة الوثائق، من خلال تحقيق مستوى أكبر من الدقة عند حساب الاحتياطيات الحسابية والنماذج الإكتوارية لوثائق تأمينات الحياة.